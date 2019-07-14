Неожиданность дня: ЦСКА практически не создал опасных моментов и проиграл «Крыльям» в первом туре

Плохие новости для болельщиков ЦСКА – их команда проиграла сразу в первом туре. «Крылья» на своем поле забили два безответных мяча. И эта встреча стала идеальным показателем того, что у ЦСКА на данный момент все плохо.

Кубок «Париматч» Премьер косвенно отобразил плохую форму ЦСКА. К примеру, в матче со «Спартаком» защитники команды Виктора Гончаренко напоминали сонных мух, лениво пропускавших атаки «Спартака». Тогда можно было прикрыться статусом турнира – он вроде бы как товарищеский. К большому сожалению ЦСКА: то, что происходило там, неожиданно перенеслось на старт сезона.

Если сравнивать с прошлым сезоном, то особенно сказалось отсутствие Бекао. Шарлия выглядел не очень опытным для основы топ-клуба РПЛ, а Васин косячил. Статистика подтверждает полнейшее преимущество Соболева, который оформил дубль, над обороной соперника. Нападающий выиграл три единоборства – одно против Васина. Дополнительный ляп защитника в этой встрече – он привез пенальти, с которого «Крылья» забили решающий мяч в этой встрече.