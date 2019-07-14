Неожиданность дня: ЦСКА практически не создал опасных моментов и проиграл «Крыльям» в первом туре
Плохие новости для болельщиков ЦСКА – их команда проиграла сразу в первом туре. «Крылья» на своем поле забили два безответных мяча. И эта встреча стала идеальным показателем того, что у ЦСКА на данный момент все плохо.
Кубок «Париматч» Премьер косвенно отобразил плохую форму ЦСКА. К примеру, в матче со «Спартаком» защитники команды Виктора Гончаренко напоминали сонных мух, лениво пропускавших атаки «Спартака». Тогда можно было прикрыться статусом турнира – он вроде бы как товарищеский. К большому сожалению ЦСКА: то, что происходило там, неожиданно перенеслось на старт сезона.
Если сравнивать с прошлым сезоном, то особенно сказалось отсутствие Бекао. Шарлия выглядел не очень опытным для основы топ-клуба РПЛ, а Васин косячил. Статистика подтверждает полнейшее преимущество Соболева, который оформил дубль, над обороной соперника. Нападающий выиграл три единоборства – одно против Васина. Дополнительный ляп защитника в этой встрече – он привез пенальти, с которого «Крылья» забили решающий мяч в этой встрече.
Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube
Еще один огромнейший ляп ЦСКА в этом матче связан с реализацией. По данным WhoScored, гости нанесли 19 ударов, из которых только 2 полетели в створ ворот соперника. На это, кстати, обратил внимание главный тренер «Крыльев» Миодраг Божович: «Мы одержали заслуженную победу. Явных моментов у ЦСКА в этом матче не было. Ребята молодцы».
Еще несколько фактов, подтверждающих плохой футбол ЦСКА в этом матче:
- ЦСКА проиграл в первом туре чемпионата России впервые за 2001 года.
- Впервые в 2019-м нападающий ЦСКА не нанес ни одного удара за игру.
- ЦСКА опять же впервые в 2019 году сделал меньше отборов, чем его соперник: 7 против 14.
- У ЦСКА было дичайшее преимущество во владении (68% против 32%), но за 90 минут он так и не придумал ничего голевого.
Фото на плашке: твиттер ПФК ЦСКА