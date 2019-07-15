Кажется, «Ростов» снова скандалит. На самом деле – поднял важную тему, которая всех бесит

Пикировки «Ростова» с «Чайкой» по поводу домашнего стадиона, фанатов и нетактичных высказываний руководства клуба из ФНЛ немного подняли градус обсуждения российского футбола на старте сезона. Так совпало, что теперь «Ростов» снова оказался в центре внимания уже по другой ситуации.

Матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» начался в Ростове-на-Дону в 21:30 по местному времени . «Ростов» выиграл 2:1, официальное число посетивших матч – 14 584 человека .

Есть люди, которые совершенно не понимают, в чем тут проблема.