Кажется, «Ростов» снова скандалит. На самом деле – поднял важную тему, которая всех бесит
Пикировки «Ростова» с «Чайкой» по поводу домашнего стадиона, фанатов и нетактичных высказываний руководства клуба из ФНЛ немного подняли градус обсуждения российского футбола на старте сезона. Так совпало, что теперь «Ростов» снова оказался в центре внимания уже по другой ситуации.
Матч первого тура РПЛ против «Оренбурга» начался в Ростове-на-Дону в 21:30 по местному времени. «Ростов» выиграл 2:1, официальное число посетивших матч – 14 584 человека.
Есть люди, которые совершенно не понимают, в чем тут проблема.
Но в «Ростове» сильно недовольны. «Лига ссылается на телевидение, телевидение – на лигу. В итоге массово получаем жалобы от болельщиков и менее 15 000 зрителей на стадионе. По местному времени Оренбурга матч и вовсе начался почти в полночь. Думаю, руководству РПЛ нужно принять решение – нужны ли им вообще болельщики на стадионах», – возмутился президент клуба Арташес Арутюнянц.
Валерий Карпин рассказал, что «Ростов» просил о переносе времени игры и высказался еще резче: «Если было бы удобное время для болельщиков, матч посетили, может быть, 25-30 тысяч человек. Считаю, что матчи в такое время – это преступление против болельщиков».
Следующая атака «Ростова» – уже с официального твиттера напрямую на РПЛ:
Далее клуб выложил на своем сайте обращение болельщиков руководителю РПЛ Сергею Прядкину. Кратко:
- Решение лиги необдуманно либо осознанно направлено против Ростовского болельщика;
- Около 30% фанатов «Ростова» – это жители Ростовской области, которые в день матча проделывают от 50 до 400 километров пути;
- На стадионе регулярно было много семей с детьми, но не в этот раз из-за позднего начала;
- Фанаты просят вмешаться в процесс и восстановить справедливость.
Впрочем, недовольны были и в «Оренбурге», так как для жителей этого города матч вообще начался в 23:30. Тренер-аналитик клуба Евгений Шевелев выложил пост в инстаграме, где в постскриптуме также раскритиковал составителей календаря:
Как известно, календарь РПЛ составлен по времени начала матчей уже до конца лета. Игр, начинающихся в 21:30, там еще пять. Причем три из них – в воскресенье перед началом рабочей недели.
- 20 июля (суббота) – «Ростов» – «Спартак»;
- 21 июля (воскресенье) – «Сочи» – «Зенит»;
- 3 августа (суббота) – «Зенит» – «Краснодар»;
- 4 августа (воскресенье) – «Сочи» – «Уфа»;
- 11 августа (воскресенье) – «Ахмат» – «Спартак».
Интересно, что примерно похожая ситуация могла сложиться в первом туре ФНЛ. Из общего ряда по началу времени матча сильно выбивается игра «Балтика» – «Спартак-2» – в 20:54. Притом следующие две игры дома «Балтика» начнет раньше. В чем тут суть?
На самом деле, по Калининграду это 19:54 (там на час меньше, чем в Москве), отсылка к году создания клуба (1954), но все равно довольно поздно для жителей области, а учитывая, что тогда же в Калининграде был день города, существовал немалый риск попасть домой ночью. Впрочем, матч посетили 6887 зрителей, что для ФНЛ – неплохой показатель.
Калининградцы лишь одну игру подвели под такую акцию, дальше матчи в выходные будут начинаться в пять и шесть часов вечера по местному времени. В Ростове-на-Дону, а далее по календарю еще и у Сочи, Грозного и Санкт-Петербурга проблемы остаются – начало некоторых матчей в этих городах запланировано аж на полдесятого.
Для «Ростова» проблемы уже привычны – прошлым летом клуб трижды играл в 21:30. Тогда еще и после недавно закончившегося ЧМ-2018 на матчи с «Ахматом», «Крыльями Советов» и «Енисеем» приходило не менее 20 тысяч болельщиков (на Самару так вообще 30 тысяч).
В этой ситуации руководство лиги, вероятно, посчитало, что ситуацию прошлого сезона вполне можно повторить, так как вопрос не поднимался настолько серьезно. Сейчас же его все обсуждают. Но как найти здесь компромисс – пока загадка.
Пока что лига выпустила на своем сайте официальное разъяснение, где сослалась на допустимый диапазон времени, необходимый интервал между матчами и температурный режим. Кроме того, РПЛ подчеркивает, что клубы были заблаговременно поставлены в известность о начале матчей. Похоже, изменений не предвидится.