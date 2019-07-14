Лунева штормит уже год. Попадает в скандалы, ошибается и не тащит

UPD: Еще один фейл с участием Лунева случился в матче первого тура РПЛ против «Тамбова». На этот раз он справился с довольно легким ударом Бенито и заковырял мяч в свои ворота.

«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2) в матче за Суперкубок России. Все решилось в конце второго тайма, когда дважды забил Алексей Миранчук. У «Зенита» перед этим дубль вколотил Азмун, но предпосылки к победе «Локо» были и раньше.

По-настоящему ключевой момент матча случился уже на шестой минуте. Смолов получил мяч в штрафной «Зенита» и мощно пробил в ближний угол. Лунев коснулся мяча, но все равно запустил его в ворота. «Локомотив» повел в счете и удерживал преимущество почти до самого перерыва. Уже дальше феерили Азмун и Миранчук, но первый мяч «Локо» все решил.

Реакция болельщиков на гол Смолова показательна: