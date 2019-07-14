Лунева штормит уже год. Попадает в скандалы, ошибается и не тащит
UPD: Еще один фейл с участием Лунева случился в матче первого тура РПЛ против «Тамбова». На этот раз он справился с довольно легким ударом Бенито и заковырял мяч в свои ворота.
«Локомотив» обыграл «Зенит» (3:2) в матче за Суперкубок России. Все решилось в конце второго тайма, когда дважды забил Алексей Миранчук. У «Зенита» перед этим дубль вколотил Азмун, но предпосылки к победе «Локо» были и раньше.
По-настоящему ключевой момент матча случился уже на шестой минуте. Смолов получил мяч в штрафной «Зенита» и мощно пробил в ближний угол. Лунев коснулся мяча, но все равно запустил его в ворота. «Локомотив» повел в счете и удерживал преимущество почти до самого перерыва. Уже дальше феерили Азмун и Миранчук, но первый мяч «Локо» все решил.
Реакция болельщиков на гол Смолова показательна:
Последний комментарий – отсылка к новому выпуску «G-Drive Шоу». Это соревнование футболистов и блогеров, которое выходит на ютуб-канале «Зенита». Было уже три серии, а в последней участвовали Лунев и Нобоа. Им пришлось бить по мишеням, играть в слепой футбол и принимать мячи в странных костюмах. Для Лунева это стало лучшим событием с лета прошлого года.
Неудачное время Лунева. Факты
- На ЧМ-2018 Андрей Лунев был запасным. Потом Игорь Акинфеев ушел из сборной, но его место занял не Лунев. В 2018-м казалось, что натурализованного Гилерме в сборной просто пробуют. Потом получилось, что у сборной снова есть первый вратарь. Черчесов вызывает Лунева на каждый сбор, но всегда оставляет на скамейке.
- Последняя поездка в сборную вообще завершилась для Лунева скандалом. Когда он возвращался в Санкт-Петербург, возник скандал в московском аэропорту. Вот тут мы описывали ситуацию, но краткий итог такой: Лунев был нетрезв, ругался и даже заплатил штраф. Потом он перед всеми извинился, но осадок все равно остался.
- В игровом плане Лунев повалился еще в конце 2018-го. «В последних матчах накопилась определенная усталость и эмоциональная, и физическая. Ошибки вратарей видны и сразу бросаются в глаза. В последних играх Андрей сыграл не лучшие свои матчи. Думаю, сейчас отдохнет», – рассказывал Сергей Семак. Отдых Луневу совсем не помог.
- За весь сезон-2018/19 Лунев пропустил в РПЛ 27 голов. 11 из них Луневу вкатили весной. На первый взгляд все нормально, но есть и негативная разница. 17 осенне-зимних голов Лунев пропустил за девять разных матчей, 11 весенних растянул на такие же девять игр. В первой части чемпионата сыграли больше туров. Потом Лунев стал чемпионом, но выручал не всегда.
Не понравилась ошибка Лунева в игре за Суперкубок России? С лета прошлого года он провел уже достаточно неудачных матчей. Особенно выделяются его странные действия в игре с «Рубином». В игре с «Арсеналом» особенно показателен третий гол (смотрите с 6:33).
Матч с «Локомотивом» для Лунева оказался очень похожим на этот неудачный матч. Так вышло, что Лунев допустил одну грубую ошибку, а в остальных моментах просто не выручил.
«Всегда должно быть желание прогрессировать во всем. Хочется быть наряду с Де Хеа, Нойером – тогда я буду доволен», – рассказывал в интервью «СЭ» сам Лунев. Даже 11 сухих матчей в сезоне-2018/19 не перекрыли его ошибки.
Все продолжается и сейчас.
Видео взято с официальных каналов «Зенита» и «Матч ТВ» на ютубе.