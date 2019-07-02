Алиссон
Кубок Америки
Бразилия
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#Алиссон #Кубок Америки #Бразилия

Впервые главная фигура Бразилии – вратарь. Цифры Алиссона просто сносят

02 июля 2019, 14:50

Global Look Press

Голкипер сборной Бразилии Алиссон Беккер меняет историю. Бразильцы уже в полуфинале и до сих пор не пропускали голов. Так чисто они не играли даже ни в одном из восьми победных розыгрышах Кубка Америки. В условиях, когда номинальная звезда Неймар лечится, без него нет ни одного яркого бомбардира, а в двух матчах из четырех команда вообще не забивала, основной звездой команды становится вратарь. 

Прямо сейчас Алиссон хорош в разных стилях. В четвертьфинале Копы против Парагвая он сделал всего один сэйв (там защита сама справлялась), зато отбил пенальти в послематчевой серии. А в финале Лиги чемпионов за месяц до этого наоборот: выдал восемь сэйвов и повторил рекорд ван дер Сара, а заодно стал первым за девять лет вратарем, который сыграл финал ЛЧ на ноль.

Статистика говорит про Алиссона лучше всего. 

Если что, вратарь последний раз становился лучшим игроком Копы очень давно: в 1993-м официальный приз брал аргентинец Серхио Гойкочеа. 

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