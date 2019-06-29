Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита

Бразильцы наконец-то обыграли Парагвай по пенальти, Аргентину вытащил чудо-гол Мартинеса. Третий четвертьфинал Кубка Америки-2019 был самым живым по движению, но с голами было туго – они хоть и забивались, но VAR их упрямо отменял.

Что интересного было в матче Колумбия – Чили: