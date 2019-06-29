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#Кубок Америки #Колумбия #Чили

Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита

29 июня 2019, 04:40
Михаил Морозов

Бразильцы наконец-то обыграли Парагвай по пенальти, Аргентину вытащил чудо-гол Мартинеса. Третий четвертьфинал Кубка Америки-2019 был самым живым по движению, но с голами было туго – они хоть и забивались, но VAR их упрямо отменял.

Что интересного было в матче Колумбия – Чили:

Чилийцы выставили состав лишь с двумя игроками младше 29 лет (Марипан, Пульгар), то есть, средний возраст составил 30 лет. При этом у Чили была лишь одна замена, и она состоялась на 75-й минуте.

Global Look Press

Матч задержали на 15 минут из-за того, что чилийцы поздно приехали на стадион. Причина – чудовищные пробки. Интересно, что три года назад полуфинальный матч Копы между этими соперниками был прерван более чем на час из-за ливня в Чикаго. Чили тогда выиграл 2:0, успев забить оба гола еще до большого перерыва.

• В этом четвертьфинале Чили забил в первом тайме (Арангис), но гол был отменен из-за офсайда в начале атаки (активное «вне игры» у Варгаса, пассивное у Санчеса). Притом линию офсайда в повторе начертили гораздо позже принятого решения.

Эх, Артуро.

• За 90 минут никто не забил, овертаймов в четвертьфиналах Копы нет. В серии пенальти Чили выиграл 5:4, у колумбийцев смазал удар защитник Тесильо (мяч полетел мимо). Четыре гола чилийцы забили мощными ударами под перекладину, пятый положил Санчес в нижний угол. 

• Интересно, что полузащитник Арангис забил за Чили в пяти сериях пенальти: два финала Кубка Америки, матч 1/8 финала ЧМ-2014, матч Кубка конфедераций-2017 и еще сегодняшняя игра. Со стальными нервами парень.

• Желтую карточку после своего удара получил колумбиец Мина: он снял щитки и потанцевал с ними перед камерой. Радовался парень абсолютно зря, через пару минут его сборная вылетела с Кубка Америки.

• Под конец первого тайма поссорились Мина и Санчес, причем колумбийцу, чтоб боднуть чилийца головой, понадобилось изогнуться. Но все закончилось хорошо – и парни помирились, и их не наказали.

• Во втором тайме Чили снова забил (Видаль) и опять гол не засчитали, теперь уже за игру рукой во время атаки.

Скриншот из трансляции

• Колумбия выиграла лишь однажды у Чили в последних девяти матчах, и та победа состоялась семь лет назад.

Колумбия не пропустила ни одного гола на турнире за четыре матча. При Карлуше Кейруше, который известен выстраиванием четкой и мощной обороны, другого и не ожидалось. Только вылета в четвертьфинале никак не ждали. Турнир продолжится без Оспины, Мины, Барриоса, Хамеса, Куадрадо, Фалькао и Сапаты.

Следующие матчи на турнире:

  • 1/4 Уругвай – Перу (29 июня, 22:00 МСК)
  • 1/2 Бразилия – Аргентина (в ночь со 2 на 3 июля, 3:30)
  • 1/2 Чили – Уругвай/Перу (в ночь с 3 на 4 июля, 3:30)
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