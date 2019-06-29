Как круто, что есть Чили! Опаздывает на матч, играет возрастным составом, выкидывает суперфаворита
Бразильцы наконец-то обыграли Парагвай по пенальти, Аргентину вытащил чудо-гол Мартинеса. Третий четвертьфинал Кубка Америки-2019 был самым живым по движению, но с голами было туго – они хоть и забивались, но VAR их упрямо отменял.
Что интересного было в матче Колумбия – Чили:
• Чилийцы выставили состав лишь с двумя игроками младше 29 лет (Марипан, Пульгар), то есть, средний возраст составил 30 лет. При этом у Чили была лишь одна замена, и она состоялась на 75-й минуте.
• Матч задержали на 15 минут из-за того, что чилийцы поздно приехали на стадион. Причина – чудовищные пробки. Интересно, что три года назад полуфинальный матч Копы между этими соперниками был прерван более чем на час из-за ливня в Чикаго. Чили тогда выиграл 2:0, успев забить оба гола еще до большого перерыва.
• В этом четвертьфинале Чили забил в первом тайме (Арангис), но гол был отменен из-за офсайда в начале атаки (активное «вне игры» у Варгаса, пассивное у Санчеса). Притом линию офсайда в повторе начертили гораздо позже принятого решения.
Эх, Артуро.
• За 90 минут никто не забил, овертаймов в четвертьфиналах Копы нет. В серии пенальти Чили выиграл 5:4, у колумбийцев смазал удар защитник Тесильо (мяч полетел мимо). Четыре гола чилийцы забили мощными ударами под перекладину, пятый положил Санчес в нижний угол.
• Интересно, что полузащитник Арангис забил за Чили в пяти сериях пенальти: два финала Кубка Америки, матч 1/8 финала ЧМ-2014, матч Кубка конфедераций-2017 и еще сегодняшняя игра. Со стальными нервами парень.
• Желтую карточку после своего удара получил колумбиец Мина: он снял щитки и потанцевал с ними перед камерой. Радовался парень абсолютно зря, через пару минут его сборная вылетела с Кубка Америки.
• Под конец первого тайма поссорились Мина и Санчес, причем колумбийцу, чтоб боднуть чилийца головой, понадобилось изогнуться. Но все закончилось хорошо – и парни помирились, и их не наказали.
• Во втором тайме Чили снова забил (Видаль) и опять гол не засчитали, теперь уже за игру рукой во время атаки.
• Колумбия выиграла лишь однажды у Чили в последних девяти матчах, и та победа состоялась семь лет назад.
• Колумбия не пропустила ни одного гола на турнире за четыре матча. При Карлуше Кейруше, который известен выстраиванием четкой и мощной обороны, другого и не ожидалось. Только вылета в четвертьфинале никак не ждали. Турнир продолжится без Оспины, Мины, Барриоса, Хамеса, Куадрадо, Фалькао и Сапаты.
Следующие матчи на турнире:
- 1/4 Уругвай – Перу (29 июня, 22:00 МСК)
- 1/2 Бразилия – Аргентина (в ночь со 2 на 3 июля, 3:30)
- 1/2 Чили – Уругвай/Перу (в ночь с 3 на 4 июля, 3:30)