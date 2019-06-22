Вы точно проникнитесь Ришарлисоном здесь: он радуется сборной с семьей и празднует голы танцем голубя
В августе 2018-го Ришарлисон говорил, что хочет вернуть «Эвертон» в Лигу чемпионов, стать лучшим бомбардиром АПЛ и попасть в сборную Бразилии. Из всего этого пока получилось только последнее, но к самому Ришарлисону претензий ноль. По всем бразильским звездам он единственный, кого почти не критикуют.
На тренировках он без проблем издевается над партнерами. Вот так унизил Нереса:
22-летний Ришарлисон уже привлекает внимание «Барсы» – он в списке возможных покупок вместе с Гризманном и Лаказеттом. Все тот же Ришарлисон весной громил «МЮ» вместе с «Эвертоном», а теперь играет на Кубке Америки в роли одной из звезд сборной Бразилии. Тут еще и Неймар вылетел из-за травмы, а Коутиньо подорвал авторитет неудачами в «Барсе».
Сам Ришарлисон будто не ожидал, что вообще попадет в состав сборной на Кубок Америки. Объявление заявки он смотрел вместе с семьей. Когда Ришарлисон услышал свою фамилию, то вокруг возникли удивительные эмоции. Видео, которое перезалил к себе аккаунт «Эвертона» посмотрели уже больше двух миллионов человек.
На Кубке Америки Ришарлисон пока не забивал, но его голов ждут не только из-за результатов. Ришарлисон интересно празднует мячи, изображая танец голубя. Это пошло от любви к песне поп-группы Os Perseguidores – «Dança do Pombo». Она вышла в 2013 году, а сам Ришарлисон впервые попробовал танец голубя в 2014-м.
«Я поделился этим танцем в социальных сетях, но тогда это не принесло такой популярности. У меня было слишком мало подписчиков. В прошлом году я решил сделать это в Рио-де-Жанейро. Много смеялся, когда однажды забил гол за «Эвертон». Мысленно я все еще в этом голубином танце», – говорил Ришарлисон.
«Если я забью за сборную, там будет танец голубя. Все об этом спрашивают – я надеюсь удовлетворить запрос», – говорил Ришарлисон перед сентябрьскими играми с США и Сальвадором. Когда Ришарлисон только попал в расположение команды, его сразу заставили исполнять голубиный танец.
Вот так это выглядит в домашних условиях:
Ришарлисон забил Сальвадору первый гол в составе сборной Бразилии. Танец голубя пригодился, чтобы запечатлеть момент для истории. Теперь это превратилось уже в фирменное празднование почти для каждого матча.
Танцем Ришарлисона восхищаются и партнеры по сборной. «Мой сын просит Ричарлисона сделать танец голубя, если он забьет гол в игре», – говорил Неймар в ноябре. Тогда все получилось – Ришарлисон исполнил просьбу. За его действия Дани Алвес уже прозвал Ришарлисона сумасшедшим голубем.
Его празднование в разных условиях уже повторяют другие игроки.
В 22 года можно заслужить признание и без большого количества трофеев. Достаточно просто придумать что-то оригинальное.