Вы точно проникнитесь Ришарлисоном здесь: он радуется сборной с семьей и празднует голы танцем голубя

На Кубке Америки Ришарлисон пока не забивал, но его голов ждут не только из-за результатов. Ришарлисон интересно празднует мячи, изображая танец голубя. Это пошло от любви к песне поп-группы Os Perseguidores – «Dança do Pombo». Она вышла в 2013 году, а сам Ришарлисон впервые попробовал танец голубя в 2014-м.

«Я поделился этим танцем в социальных сетях, но тогда это не принесло такой популярности. У меня было слишком мало подписчиков. В прошлом году я решил сделать это в Рио-де-Жанейро. Много смеялся, когда однажды забил гол за «Эвертон». Мысленно я все еще в этом голубином танце», – говорил Ришарлисон.

«Если я забью за сборную, там будет танец голубя. Все об этом спрашивают – я надеюсь удовлетворить запрос», – говорил Ришарлисон перед сентябрьскими играми с США и Сальвадором. Когда Ришарлисон только попал в расположение команды, его сразу заставили исполнять голубиный танец.