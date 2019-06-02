Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стартанули в духе всей Лиги чемпионов этого сезона – бодро и весело. На первой минуте судья Дамир Скомина поставил в ворота «Тоттенхэма» пенальти, который без проблем реализовал Мохамед Салах.

Здесь больше интересен не сам гол, сколько празднование Салаха: сначала он привычно раскинул руки в стороны, после – спрятал их за спину, а потом приставил пальцы к носу и высунул язык. Возможно, первым жестом Салах изобразил петуха – символ «Тоттенхэма» с клубной эмблемы. По второму логики прослеживается меньше, но болельщики «Ливерпуля» уже отшутились в твиттере: «Какой подросток научил Салаха так праздновать?».