Мохамед Салах
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Ливерпуль
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#Мохамед Салах #Лига чемпионов #Ливерпуль #Тоттенхэм

Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)

02 июня 2019, 00:35
Николай Живоглядов

«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стартанули в духе всей Лиги чемпионов этого сезона – бодро и весело. На первой минуте судья Дамир Скомина поставил в ворота «Тоттенхэма» пенальти, который без проблем реализовал Мохамед Салах. 

Здесь больше интересен не сам гол, сколько празднование Салаха: сначала он привычно раскинул руки в стороны, после – спрятал их за спину, а потом приставил пальцы к носу и высунул язык. Возможно, первым жестом Салах изобразил петуха – символ «Тоттенхэма» с клубной эмблемы. По второму логики прослеживается меньше, но болельщики «Ливерпуля» уже отшутились в твиттере: «Какой подросток научил Салаха так праздновать?».

Может быть, никакого подтекста в этих празднованиях нет, и Салах исполнил первое, что сгенерировал в голове. Но до этого он уже радовался голам, вкладывая в свои празднования смысл. Вот стандартный набор от Салаха:

1) раскидывает руки перед трибунами;

2) прикладывает руки к ушам;

3) тянет палец вверх;

4) молится, примкнув лбом к газону.

Празднования Салаха

Global Look Press

Иногда получается очень необычно:

14 апреля 2019 года. В гости к «Ливерпулю» приехал «Челси» (0:2). Салах забил в начале второго тайма и молча встал в позу Врикшасана, сложив руки на груди и изобразив дерево. Инструктор по йоге Эмма Стаббс объяснила жест Салаха так: поза – показатель, что «Энфилд» стал для футболиста домом, а сведенные руки – посыл уважения фанатам по всему миру. 

На предсезонных сборах «Ливерпуль» использовал йогу как способ восстановления послей игр. Сам Салах после победы над «Челси» объяснил, что любит йогу и спонтанно превратил позу в празднование.

8 декабря 2018 года. Салах хет-триком в гостях размазал «Борнмут» (4:0), но не отпраздновал ни один из голов. Болельщики напряглись, что зимой он покинет «Ливерпуль», но они паниковали зря.

5 апреля 2019 года. В матче с «Саутгемптоном» (3:1) Салах забил в концовке, сорвал с себя майку и вообще без эмоций смотрел на трибуны. Робертсон и Хендерсон пытались его обнять, но Салах вырвался и оставил их радоваться вдвоем. «Отличное время для празднования», – посмеялась над моментом пресс-служба «Ливерпуля».

26 апреля 2019 года. «Ливерпуль» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Салах забил пятый гол и уселся на газон, приняв еще одну классическую позу из йоги – Сукхасана.

А иногда – странно:

Теперь Салах – победитель Лиги чемпионов. Хороший повод, чтобы скреативить еще пару празднований.

Все фото: Global Look Press
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