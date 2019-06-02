Такие разные празднования от Салаха: встает в позы из йоги, изображает петуха (что-что?)
«Ливерпуль» и «Тоттенхэм» стартанули в духе всей Лиги чемпионов этого сезона – бодро и весело. На первой минуте судья Дамир Скомина поставил в ворота «Тоттенхэма» пенальти, который без проблем реализовал Мохамед Салах.
Здесь больше интересен не сам гол, сколько празднование Салаха: сначала он привычно раскинул руки в стороны, после – спрятал их за спину, а потом приставил пальцы к носу и высунул язык. Возможно, первым жестом Салах изобразил петуха – символ «Тоттенхэма» с клубной эмблемы. По второму логики прослеживается меньше, но болельщики «Ливерпуля» уже отшутились в твиттере: «Какой подросток научил Салаха так праздновать?».
Может быть, никакого подтекста в этих празднованиях нет, и Салах исполнил первое, что сгенерировал в голове. Но до этого он уже радовался голам, вкладывая в свои празднования смысл. Вот стандартный набор от Салаха:
1) раскидывает руки перед трибунами;
2) прикладывает руки к ушам;
3) тянет палец вверх;
4) молится, примкнув лбом к газону.
Иногда получается очень необычно:
14 апреля 2019 года. В гости к «Ливерпулю» приехал «Челси» (0:2). Салах забил в начале второго тайма и молча встал в позу Врикшасана, сложив руки на груди и изобразив дерево. Инструктор по йоге Эмма Стаббс объяснила жест Салаха так: поза – показатель, что «Энфилд» стал для футболиста домом, а сведенные руки – посыл уважения фанатам по всему миру.
На предсезонных сборах «Ливерпуль» использовал йогу как способ восстановления послей игр. Сам Салах после победы над «Челси» объяснил, что любит йогу и спонтанно превратил позу в празднование.
8 декабря 2018 года. Салах хет-триком в гостях размазал «Борнмут» (4:0), но не отпраздновал ни один из голов. Болельщики напряглись, что зимой он покинет «Ливерпуль», но они паниковали зря.
5 апреля 2019 года. В матче с «Саутгемптоном» (3:1) Салах забил в концовке, сорвал с себя майку и вообще без эмоций смотрел на трибуны. Робертсон и Хендерсон пытались его обнять, но Салах вырвался и оставил их радоваться вдвоем. «Отличное время для празднования», – посмеялась над моментом пресс-служба «Ливерпуля».
26 апреля 2019 года. «Ливерпуль» уничтожил «Хаддерсфилд» (5:0), Салах забил пятый гол и уселся на газон, приняв еще одну классическую позу из йоги – Сукхасана.
А иногда – странно:
Теперь Салах – победитель Лиги чемпионов. Хороший повод, чтобы скреативить еще пару празднований.