В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят

Главные скиллы Трента: скорость, выносливость, ум. Александер-Арнольд много бегает, шикарно пасует в финальной трети, навешивает в стиле Бекхэма и разрезает линии соперников передачами из глубины.

У Трента суперсвязка с Салахом – тот чаще остальных получает от него пасы и забивает. В этом сезоне Трент еще и мощно прокачался в защите – он лучший по оборонительным действиям в команде (3,3 отбора и перехвата за игру) .

По количеству кроссов и дальних забросов он лучший среди защитников лиги и четвертый среди всех игроков. Главная особенность подач Трента – он всегда вешает на уровень головы или груди партнера. Передача обычно идет плавной дугой и нежно прилетает к партнеру.

Крутость Трента еще в прошлом сезоне отмечал Клопп: «Он удивительный человек. Вы не представляете, какого уважения Александер-Арнольд добился в нашей раздевалке. Я знаю, что он находится под дополнительным давлением, потому что родился в Ливерпуле. Трент принимает это и продолжает процветать.

Болельщики любят его как своего, хотя я заметил, что у него нет собственного чанта, так что фанатам стоит подумать над этим. Он определенно этого заслуживает. Александер-Арнольд – один из самых неустанных профессионалов, с которыми я когда-либо встречался».