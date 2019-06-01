В «Ливерпуле» играют уникальные крайние защитники. Соперники их ненавидят
«Ливерпуль» второй год подряд попадает в финал Лиги чемпионов. Главными героями фантастического сезона называют результативных Мане и Салаха, надежного Алисона и суперстабильного ван Дейка. Они хороши, но есть и другие герои.
На фоне остальных выделяются Трент Александер-Арнольд и Эндрю Робертсон. Фланговые защитники «Ливерпуля» проводят выдающийся сезон и играют важнейшие роли в команде Клоппа. Ловите подтверждение.
Трент и Роберстон – лучшие ассистенты «Ливерпуля» в этом сезоне. На двоих они отдали 29 голевых передач во всех турнирах. Оба входят в первую пятерку ассистентов АПЛ. В чемпионате Робертсон сделал 11 голевых пасов – повторил рекорд лиги среди защитников. У Трента 12 ассистов – побил достижение партнера.
Идеальный пример чудес от крайних защитников «Ливерпуля» – матч против «Уотфорда». «Ливерпуль» победил 5:0, а голевые передачи отдавали только Александер-Арнольд и Робертсон. Трент оформил ассистентский хет-трик, Робертсон – дубль. После той игры Клопп признался, что впервые в его карьере игрок сделал три голевые передачи за матч.
Трент и Робертсон похожи тем, что заиграли в «Ливерпуле» примерно в одно время, не стоили клубу больших денег и сильно прокачались с помощью Клоппа. Но у каждого из них своя история, стилистические особенности и функционал.
Универсального Трента раскрыл Джеррард
Трент Александер-Арнольд – воспитанник академии клуба. В молодежных командах Александер-Арнольд играл на всех позициях: начинал в нападении, позже стал плеймейкером, а уже потом крайним защитником. Чаще всего его выпускали в центре полузащиты.
Сам футболист рассказывал о том времени: «У меня не было четкой позиции. Я просто играл там, куда меня ставил тренер. Когда мне было 15 лет, я начал чувствовать себя более уверенно и перешел в полузащиту».
В центре поля его начал использовать Стивен Джеррард, работавший тогда с молодежной командой «Ливерпуля». При нем Александер-Арнольд был лидером и капитаном команды. Джеррард даже посвятил строчку молодому англичанину в автобиографии: «У Трента огромные шансы стать топовым игроком».
Главные скиллы Трента: скорость, выносливость, ум. Александер-Арнольд много бегает, шикарно пасует в финальной трети, навешивает в стиле Бекхэма и разрезает линии соперников передачами из глубины.
У Трента суперсвязка с Салахом – тот чаще остальных получает от него пасы и забивает. В этом сезоне Трент еще и мощно прокачался в защите – он лучший по оборонительным действиям в команде (3,3 отбора и перехвата за игру).
По количеству кроссов и дальних забросов он лучший среди защитников лиги и четвертый среди всех игроков. Главная особенность подач Трента – он всегда вешает на уровень головы или груди партнера. Передача обычно идет плавной дугой и нежно прилетает к партнеру.
Крутость Трента еще в прошлом сезоне отмечал Клопп: «Он удивительный человек. Вы не представляете, какого уважения Александер-Арнольд добился в нашей раздевалке. Я знаю, что он находится под дополнительным давлением, потому что родился в Ливерпуле. Трент принимает это и продолжает процветать.
Болельщики любят его как своего, хотя я заметил, что у него нет собственного чанта, так что фанатам стоит подумать над этим. Он определенно этого заслуживает. Александер-Арнольд – один из самых неустанных профессионалов, с которыми я когда-либо встречался».
Сейчас Робертсон одинаково хорош и в позиционной обороне, и в подключениях, и в передачах вперед, и в поддержке прессинга. Важное достижение в его игре – второе место по количеству рывков за матч среди защитников лиги.
После матча с «Ливерпулем» Моуринью, тогда еще тренировавший «МЮ», восхищался шотландцем: «Я устал, наблюдая за забегами Робертсона. Он постоянно совершает 100-метровые спринты, постоянно, каждую минуту. Это потрясающе».
Робертсону добавляет крутости его стабильность в обороне. При защите, как он сам говорит, ему помогает ван Дейк. В этом сезоне у Эндрю лучшие показатели по успешным отборам в команде.
Сам Робертсон не любит себя хвалить, зато отмечает взаимодействия с Трентом. «Лучший ли я защитник лиги? Я даже не лучший шотландец лиги. Я всегда стараюсь идти вперед. Иногда мои пасы не доходят до целей, но я всегда стараюсь создать момент для партнера.
Трент всегда получает и отдает больше передач, чем я, и это правильно. Вчера он снова затмил меня», – рассказывал Робертсон после очередного матча лиги.
Карьера Робертсона – история о трудолюбии
Известная история: еще семь лет назад Эндрю Робертсон не мог найти клуб и сидел без денег. Летом 2012 он написал в твиттере: «Жизнь в таком возрасте – это отстой без денег».
Два года назад «Ливерпуль» купил Робертсона из «Халла» всего за 8 миллионов фунтов. Он несколько месяцев привыкал к игре команды, а у Клоппа были претензии к его атакующим действиям. Уже зимой Робертсон полностью освоился, выиграл конкуренцию у Морено, а в мае сыграл в финале Лиги чемпионов.
Клопп, впечатленный прогрессом защитника, говорил: «Навесы Роберстона – идеал. Он долго тренировал их и значительно усовершенствовал. До этого я думал, что его кроссы улетают в Шотландию».
Бывший тренер «Халла» Стив Брюс отмечал невероятную скорость и трудолюбие Робертсона: «Эндрю просто шокировал меня готовностью играть на высочайшем уровне. Думаю, неправильно сравнивать его с кем-либо, но в скорости он не уступает ни одному крайнему защитнику из тех, что я видел. И он еще прибавит, потому что много работает над собой».
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В прошлом сезоне Александр-Арнольд и Робертсон играли в финале Лиги чемпионов. Тогда они проводили первый сезон на высоком уровне (Александр-Арнольд вообще первый в карьере), не до конца адаптировались в системе Клоппа и не были так круты, как в этом сезоне.
За год фланги «Ливерпуля» стали заметно сильнее. Наличие таких игроков – одна из причин сложностей «Тоттенхэма» в этом финале.