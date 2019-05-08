Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин
1. Дивок Ориги и его фартовость. Вот тут подробнее, а сейчас кратко: в этом сезоне Ориги забил шесть голов. Два влетели в ворота «Барсы», три оказались победными. Только пару дней назад Ориги забил решающий мяч «Ньюкаслу» и оставил «Ливерпуль» в гонке за титул. Теперь он вывел «Ливерпуль» в финал ЛЧ – идеальный запасной.
2. Сказочная замена от Клоппа. Хендерсон получил небольшое повреждение, Шакири постоянно ошибался. Уход одного из них напрашивался, но сразу после перерыва Клопп заменил Робертсона. Вейналдум вышел и забил два гола. У Шакири получился голевой пас.
3. Случайный отдых Трента. Он сидел на скамейке в первом матче с «Барсой». Тогда Клопп не поставил 20-летнего парня из-за его усталости. В игре с «Ньюкаслом» крайний защитник «Ливерпуля» сделал два ассиста. Сегодня от него тоже пришли два голевых паса. Зачем им Салах вообще?
4. Салах и Фирмино вылетели – «Ливерпуль» разгромил «Барселону» без двух своих главных звезд. Мане падал в штрафной, цеплялся за мячи, выдумывал из себя центрального нападающего – все это подходящие, но не самые привычные для него роли. Ориги и Шакири исполнили роль идеальных партнеров.
5. С «Барсой» такое происходит второй год подряд – в этом ее главная трагедия. В прошлом сезоне «Барселона» вылетела от «Ромы», проиграв 0:3 в ответной игре. Вы с одного раза угадаете, кто играл в воротах «Ромы». Алисон снова выбрал правильную команду.
6. «Ливерпуль» еще ничего не выиграл. Даже такой проход в финал Лиги чемпионов совсем не гарантирует сам трофей. 94 очка в АПЛ почти точно не сделают «Ливерпуль» чемпионом Англии (у «Сити» 95). Команда Клоппа – рок-машина, но пока без наград.
7. Эта Лига чемпионов вообще не про звезд. Там феерят запасные и молодые. Два твита «Ливерпуля» объясняют все.