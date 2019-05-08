Камбэк «Ливерпуля» – Голливуд и счастье. 7 причин

1. Дивок Ориги и его фартовость. Вот тут подробнее, а сейчас кратко: в этом сезоне Ориги забил шесть голов. Два влетели в ворота «Барсы», три оказались победными. Только пару дней назад Ориги забил решающий мяч «Ньюкаслу» и оставил «Ливерпуль» в гонке за титул. Теперь он вывел «Ливерпуль» в финал ЛЧ – идеальный запасной.

2. Сказочная замена от Клоппа. Хендерсон получил небольшое повреждение, Шакири постоянно ошибался. Уход одного из них напрашивался, но сразу после перерыва Клопп заменил Робертсона. Вейналдум вышел и забил два гола. У Шакири получился голевой пас.