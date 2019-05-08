«Злился из-за запаса, но Клопп сказал, что я секретное оружие». Вейналдум все рассказал

Если вдруг пропустили (что?): Джорджиньо Вейналдум – центральная фигура камбэка «Ливерпуля». Он вышел на замену в перерыве (вместо крайнего защитника Робертсона), а на 54-й и 56-й минутах забил по голу. После этого «Ливерпуль», который проиграл первый матч 0:3, сравнял счет в серии.

«Я злился, что остался в запасе, но Клопп сказал, что я секретное оружие. – цитирует Sports.ru интервью из трансляции матча на «Матч ТВ», – Это невероятно. После первого матча было сложно что-то объяснить. А теперь мы выиграли 4:0. Многие говорили, что мы не сможем этого сделать. Но мы забили четыре и смогли это сделать. Это очень эмоционально. Вы видите, что происходит. Мы верили с самого начала. Все верили – игроки и тренеры. Мы понимали, что это возможно».