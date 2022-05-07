Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Уго Льорис У. Льорис
|Вра
|35
|34
|0
|0
|1
|0
|
10Гарри Кейн Г. Кейн
|Нап
|28
|33
|13
|6
|4
|0
|
5Пьер-Эмиль Хейбьерг П. Хейбьерг
|Пол
|26
|32
|2
|2
|2
|0
|
15Эрик Дайер Э. Дайер
|Защ
|28
|31
|0
|0
|1
|0
|
7Хын-Мин Сон Х. Сон
|Нап
|29
|31
|16
|9
|1
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
3
|34
|19
|9
|6
|68:29
|66
|
4
|34
|20
|3
|11
|54:41
|63
|
5
|34
|19
|4
|11
|59:39
|61
|
6
|36
|16
|10
|10
|57:52
|58
|
7
|35
|15
|7
|13
|53:46
|52
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