Тоттенхэм

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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Уго Льорис У. Льорис 		Вра 35 34 0 0 1 0
10
Гарри Кейн Г. Кейн 		Нап 28 33 13 6 4 0
5
Пьер-Эмиль Хейбьерг П. Хейбьерг 		Пол 26 32 2 2 2 0
15
Эрик Дайер Э. Дайер 		Защ 28 31 0 0 1 0
7
Хын-Мин Сон Х. Сон 		Нап 29 31 16 9 1 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Ливерпуль
-:-
Тоттенхэм
07.05.2022 07 мая 2022 сб 21:45
Англия. Премьер-лига , 36 тур
Ливерпуль
-
Тоттенхэм
-
Англия. Премьер-лига , 36 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:45
Тоттенхэм
-:-
Арсенал
12.05.2022 12 мая 2022 чт 21:45
Англия. Премьер-лига , 22 тур
Тоттенхэм
-
Арсенал
-
Англия. Премьер-лига , 22 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 14:00
Тоттенхэм
-:-
Бернли
15.05.2022 15 мая 2022 вс 14:00
Англия. Премьер-лига , 37 тур
Тоттенхэм
-
Бернли
-
Англия. Премьер-лига , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Норвич Сити
-:-
Тоттенхэм
22.05.2022 22 мая 2022 вс 18:00
Англия. Премьер-лига , 38 тур
Норвич Сити
-
Тоттенхэм
-
Англия. Премьер-лига , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
3
Челси
34 19 9 6 68:29 66
4
Арсенал
34 20 3 11 54:41 63
5
Тоттенхэм
34 19 4 11 59:39 61
6
Манчестер Юнайтед
36 16 10 10 57:52 58
7
Вест Хэм
35 15 7 13 53:46 52
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Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
Тоттенхэм
3 : 1
Лестер
01.05.2022 01 мая 2022 вс 16:00
35 тур
Тоттенхэм
3
Лестер
1
Англия. Премьер-лига , 35 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
Брентфорд
0 : 0
Тоттенхэм
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 19:30
34 тур
Брентфорд
0
Тоттенхэм
0
Англия. Премьер-лига , 34 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 14:30
Тоттенхэм
0 : 1
Брайтон
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 14:30
33 тур
Тоттенхэм
0
Брайтон
1
Англия. Премьер-лига , 33 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 4
Тоттенхэм
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Астон Вилла
0
Тоттенхэм
4
Англия. Премьер-лига , 32 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 18:30
Тоттенхэм
5 : 1
Ньюкасл
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 18:30
31 тур
Тоттенхэм
5
Ньюкасл
1
Англия. Премьер-лига , 31 тур
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