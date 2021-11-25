Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте
В пятом туре Лиге конференций«Тоттенхэм» с Антонио Конте играл со словенской «Мурой». Это был третий матч клуба под руководством Конте. Они вместе уже победили «Витесс», следующим был выезд в Словению.
Что же там было
💥 Из привычного состава «Тоттенхэм» выпустил Скиппа и Ндомбеле, а еще – Кейна. Дайер, Моура, Хейбьерг и Сон выходили на замену.
💥 «Мура» выиграла первый тайм 1:0, а «Тоттенхэм» с 32-й минуты играл вдесятером – был удален Сессеньон.
💥 Конте выпустил аж четверых игроков сразу. Тройная замена на 54-й, еще одна – на 55-й.
💥 Кейн сравнял на 72-й, но «Мура» забила на 90+4 и выиграла 2:1.
Кому проиграл «Тоттенхэм»
🏗️ «Мура» была основана в 1924 году и развалилась в 2012-м – вынуждена была начинать с низших лиг и затем снова добралась до элитного дивизиона.
🏗️ В сезоне-2020/21 «Мура» выиграла чемпионат Словении.
🏗️ В этом сезоне она вылетела в ЛЧ от «Лудогорца», а в ЛЕ – от «Штурма».
🏗️ Стадион рассчитан всего на 5500 человек, так что домашние матчи в Лиге Европы команда проводит на стадионе «Людски Врт» в Мариборе.
🏗️ Сама она представляет городок Мурска-Собота, где проживают 11 тысяч человек.
🏗️ 7,5 миллиона евро – стоимость всего состава «Муры». В основе и запасе «Тоттенхэма» обычно нет ни одного игрока с такой стоимостью.
🏗️ 700 тысяч – цена самого дорогостоящего игрока «Муры».
🏗️ Победный гол забил Амадей Мароша. Его мяч был победным и в финале Кубка Словении в прошлом году.
🏗️️0:2, 1:5, 1:2, 0:1 – так «Мура» играла в первых четырех турах. Победа над «Тоттенхэмом» – первая в истории групповых этапов еврокубков для нее. Но шансов на плей-офф от этого не прибавилось.
Что теперь делать «Тоттенхэму»
«Тоттенхэм» идет вторым в таблице Лиги конференций, но задача по выходу из группы усложняется. В таблице: «Ренн» – 11 очков, «Тоттенхэм» (он выше по разнице) и «Витесс» – по семь, «Мура» – три.
«Тоттенхэм» сыграет дома с уже немотивированной, но все равно лучшей командой группы – «Ренном». У «Витесса» матч против «Муры». Как «Тоттенхэм» может не выйти:
🔢 Если сыграет с «Ренном» хуже, чем «Витесс» с «Мурой».
🔢 Если выиграет гораздо менее крупно у «Ренна», чем «Витесс» у «Муры». По личным встречам у них ровно – 3:2 и 0:1, так что при равенстве очков будет считать разница мячей. У «Тоттенхэма» сейчас 11:8, но соперник сложнее. У «Витесса» – 9:8.
У Конте очень непростые отношения с еврокубками. Вылетал с «Ювентусом» на групповом этапе, не добрался до домашнего финала ЛЕ, не проходил дальше 1/8-й с «Челси», вылетел из ЛЧ с «Интером». Потом добрался до финала ЛЕ, но проиграл. А в чемпионском сезоне «Интера» вылетел из еврокубков еще в группе.
Сейчас – поражение в Словении. Невыход из группы сюрпризом не станет.