Сенсационное поражение «Тоттенхэма» – от пятой команды Словении, у которой было ноль побед и чей состав стоит меньше любого игрока Конте

В пятом туре Лиге конференций«Тоттенхэм» с Антонио Конте играл со словенской «Мурой». Это был третий матч клуба под руководством Конте. Они вместе уже победили «Витесс», следующим был выезд в Словению.

Что же там было

💥 Из привычного состава «Тоттенхэм» выпустил Скиппа и Ндомбеле, а еще – Кейна. Дайер, Моура, Хейбьерг и Сон выходили на замену.

💥 «Мура» выиграла первый тайм 1:0, а «Тоттенхэм» с 32-й минуты играл вдесятером – был удален Сессеньон.

💥 Конте выпустил аж четверых игроков сразу. Тройная замена на 54-й, еще одна – на 55-й.

💥 Кейн сравнял на 72-й, но «Мура» забила на 90+4 и выиграла 2:1.

Кому проиграл «Тоттенхэм»

🏗️ «Мура» была основана в 1924 году и развалилась в 2012-м – вынуждена была начинать с низших лиг и затем снова добралась до элитного дивизиона.

🏗️ В сезоне-2020/21 «Мура» выиграла чемпионат Словении.

🏗️ В этом сезоне она вылетела в ЛЧ от «Лудогорца», а в ЛЕ – от «Штурма».

🏗️ Стадион рассчитан всего на 5500 человек, так что домашние матчи в Лиге Европы команда проводит на стадионе «Людски Врт» в Мариборе.

🏗️ Сама она представляет городок Мурска-Собота, где проживают 11 тысяч человек.

🏗️ 7,5 миллиона евро – стоимость всего состава «Муры». В основе и запасе «Тоттенхэма» обычно нет ни одного игрока с такой стоимостью.

🏗️ 700 тысяч – цена самого дорогостоящего игрока «Муры».

🏗️ Победный гол забил Амадей Мароша. Его мяч был победным и в финале Кубка Словении в прошлом году.

🏗️️0:2, 1:5, 1:2, 0:1 – так «Мура» играла в первых четырех турах. Победа над «Тоттенхэмом» – первая в истории групповых этапов еврокубков для нее. Но шансов на плей-офф от этого не прибавилось.