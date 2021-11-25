«Месси, принеси мне футболку Фодена». Главный эпизод матча Лиги чемпионов – ребенок с плакатом на трибуне

Фил Фоден – воспитанник «Ман Сити». Это топ-талант из академии, который получил место в составе при Гвардиоле. Мы рассказывали о нем в отдельном материале перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона, где «Манчестер Сити» играл против «Челси». Сейчас Фодену 21 год, летом он выступал на Евро-2020 в составе сборной Англии.

Пеп Гвардиола сравнивал Фодена и Месси. Он называл Фодена самым талантливым игроком, которого встречал после Месси. Потом пояснял: «У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков мира». Еще одно объяснение: «Я никогда не видел игрока в таком возрасте с потенциалом уровня Месси».

Сам Фоден называл Месси своим кумиром из прошлого. И даже мечтал однажды сходить с ним на рыбалку. Месси включал Фодена в подборку лучших молодых игроков из Лиги чемпионов. Из других англичан он выделял Трента, Маунта и Санчо. Гуллит объяснял, что Фоден отличается от Месси из-за своего роста. Но по манере игры и скоростным включениям очень на него похож.

Таким был новый матч «Ман Сити» и «ПСЖ»: