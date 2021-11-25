Лига чемпионов
Лионель Месси
Фил Фоден
ПСЖ
Манчестер Сити
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#Лига чемпионов #Лионель Месси #Манчестер Сити #ПСЖ #Фил Фоден

«Месси, принеси мне футболку Фодена». Главный эпизод матча Лиги чемпионов – ребенок с плакатом на трибуне

3 часа назад
Александр Плеханов

www.imago-images.de/Global Look Press

«Манчестер Сити» и «ПСЖ» встретились в главном матче игрового дня Лиги чемпионов. В игре во Франции «ПСЖ» обыграл «Сити» со счетом 2:0. Лионель Месси тогда забил первый гол за новый клуб. Новая игра «Ман Сити» и «ПСЖ» проходила в Англии. Один из английских детей креативно подошел к этому матчу. Пришел на игру с креативным плакатом.

«Месси, принеси мне футболку Фодена».

Фил Фоден – воспитанник «Ман Сити». Это топ-талант из академии, который получил место в составе при Гвардиоле. Мы рассказывали о нем в отдельном материале перед финалом Лиги чемпионов прошлого сезона, где «Манчестер Сити» играл против «Челси». Сейчас Фодену 21 год, летом он выступал на Евро-2020 в составе сборной Англии.

Пеп Гвардиола сравнивал Фодена и Месси. Он называл Фодена самым талантливым игроком, которого встречал после Месси. Потом пояснял: «У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков мира». Еще одно объяснение: «Я никогда не видел игрока в таком возрасте с потенциалом уровня Месси».

Сам Фоден называл Месси своим кумиром из прошлого. И даже мечтал однажды сходить с ним на рыбалку. Месси включал Фодена в подборку лучших молодых игроков из Лиги чемпионов. Из других англичан он выделял Трента, Маунта и Санчо. Гуллит объяснял, что Фоден отличается от Месси из-за своего роста. Но по манере игры и скоростным включениям очень на него похож.

Таким был новый матч «Ман Сити» и «ПСЖ»:

Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Стерлинг 63
Жезус 77
2:1
Матч завершен
ПСЖ
Париж
Мбаппе 50
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Александр Плеханов
Заместитель главреда «Гола» и единственный человек, который видит шайбу.
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