Барселона
Лига чемпионов
Жорже Жезус
Харис Сеферович
Бенфика
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#Барселона #Лига чемпионов #Бенфика #Жорже Жезус #Харис Сеферович

Этот момент чуть не разрушил шансы «Барсы» на плей-офф – форвард «Бенфики» не забил в пустые ворота, 67-летний тренер рухнул на колени

час назад
Михаил Морозов

УЕФА

В пятом туре Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Бенфику». «Бавария» уже давно вышла, а эти два клуба боролись за второе место.

У «Барсы» шесть очков, у «Бенфики» – четыре. То есть:

💚 Победа «Барсы» – досрочный выход.

🟨 Ничья – так себе расклад для «Барсы». Те же два очка разницы, но играть в последнем туре в гостях с «Баварией», а «Бенфике» – дома с киевским «Динамо».

❗️ Поражение «Барсы» – катастрофа. Тогда «Бенфике» хватит победы над «Динамо» вообще без оглядки на матч в Мюнхене.

Качнуться могло в любую сторону:

🔴 Отаменди забил за «Бенфику», но Карасев отменил гол, потому что перед этим мяч покинул пределы поля после подачи углового.

🔵 Араухо забил за «Барселону», но Карасев отменил гол – офсайд.

В конце матча открылись зоны, тут и наступил главный момент. Контратака «Бенфики», выход один на один Хариса Сеферовича:

Он технично перекинул мяч через тер Штегена, остался защитник и большие ворота.

А потом был удар.

МИМО.

...

А 67-летний Жорже Жезуш после этого рухнул на колени.

Вот видео:

Болельщики «Бенфики» помнят падение тренера на колени. Восемь лет назад Жезуш точно так же упал в очень тяжелый момент для команды. «Бенфике» в предпоследнем туре хватило бы ничьей в Порту, и она ее держала до последних минут, а потом упустила. Это означало фактически проигранное чемпионство.

«Бенфика» тогда за две недели проиграла три турнира – финал Лиги Европы, чемпионат Португалии и финал Кубка Португалии.

Правообладатель выступает против размещения этого видео на сайтах, поэтому весь драматизм от реакции Жезуша в 2013-м можно увидеть по ссылке.

Сейчас в ЛЧ другая ситуация. У «Бенфики» есть неплохой шанс, если «Бавария» дома снова захочет обыграть «Барселону». «Барсе» же будет сложно.

🔹 Чтобы выйти «Барселоне» достаточно выиграть – но у «Баварии» и в Мюнхене.

🔹 А при ничьей или поражении – надеяться, что «Бенфика» не обыграет «Динамо» дома.

Матчи – 8 декабря.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Все фото: Скриншоты с видео «Матч ТВ»
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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