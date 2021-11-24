Этот момент чуть не разрушил шансы «Барсы» на плей-офф – форвард «Бенфики» не забил в пустые ворота, 67-летний тренер рухнул на колени

В пятом туре Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Бенфику». «Бавария» уже давно вышла, а эти два клуба боролись за второе место.

У «Барсы» шесть очков, у «Бенфики» – четыре. То есть:

💚 Победа «Барсы» – досрочный выход.

🟨 Ничья – так себе расклад для «Барсы». Те же два очка разницы, но играть в последнем туре в гостях с «Баварией», а «Бенфике» – дома с киевским «Динамо».

❗️ Поражение «Барсы» – катастрофа. Тогда «Бенфике» хватит победы над «Динамо» вообще без оглядки на матч в Мюнхене.

Качнуться могло в любую сторону:

🔴 Отаменди забил за «Бенфику», но Карасев отменил гол, потому что перед этим мяч покинул пределы поля после подачи углового.

🔵 Араухо забил за «Барселону», но Карасев отменил гол – офсайд.

В конце матча открылись зоны, тут и наступил главный момент. Контратака «Бенфики», выход один на один Хариса Сеферовича: