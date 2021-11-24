Этот момент чуть не разрушил шансы «Барсы» на плей-офф – форвард «Бенфики» не забил в пустые ворота, 67-летний тренер рухнул на колени
В пятом туре Лиги чемпионов «Барселона» принимала «Бенфику». «Бавария» уже давно вышла, а эти два клуба боролись за второе место.
У «Барсы» шесть очков, у «Бенфики» – четыре. То есть:
💚 Победа «Барсы» – досрочный выход.
🟨 Ничья – так себе расклад для «Барсы». Те же два очка разницы, но играть в последнем туре в гостях с «Баварией», а «Бенфике» – дома с киевским «Динамо».
❗️ Поражение «Барсы» – катастрофа. Тогда «Бенфике» хватит победы над «Динамо» вообще без оглядки на матч в Мюнхене.
Качнуться могло в любую сторону:
🔴 Отаменди забил за «Бенфику», но Карасев отменил гол, потому что перед этим мяч покинул пределы поля после подачи углового.
🔵 Араухо забил за «Барселону», но Карасев отменил гол – офсайд.
В конце матча открылись зоны, тут и наступил главный момент. Контратака «Бенфики», выход один на один Хариса Сеферовича:
Он технично перекинул мяч через тер Штегена, остался защитник и большие ворота.
А потом был удар.
МИМО.
...
А 67-летний Жорже Жезуш после этого рухнул на колени.
Вот видео:
Болельщики «Бенфики» помнят падение тренера на колени. Восемь лет назад Жезуш точно так же упал в очень тяжелый момент для команды. «Бенфике» в предпоследнем туре хватило бы ничьей в Порту, и она ее держала до последних минут, а потом упустила. Это означало фактически проигранное чемпионство.
«Бенфика» тогда за две недели проиграла три турнира – финал Лиги Европы, чемпионат Португалии и финал Кубка Португалии.
Правообладатель выступает против размещения этого видео на сайтах, поэтому весь драматизм от реакции Жезуша в 2013-м можно увидеть по ссылке.
Сейчас в ЛЧ другая ситуация. У «Бенфики» есть неплохой шанс, если «Бавария» дома снова захочет обыграть «Барселону». «Барсе» же будет сложно.
🔹 Чтобы выйти «Барселоне» достаточно выиграть – но у «Баварии» и в Мюнхене.
🔹 А при ничьей или поражении – надеяться, что «Бенфика» не обыграет «Динамо» дома.
Матчи – 8 декабря.