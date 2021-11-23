Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом 🤯

Левандовски этим голом повторил свое же достижение. Он забил в девятом матче ЛЧ подряд. Сейчас он забивает с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го (14 голов). Предыдущий рекорд: с августа 2019-го по август 2020 года (15 голов). Левандовски побьет свой же рекорд, если забьет в следующем туре «Барселоне».

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