Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом 🤯
Сначала матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев – «Бавария» запомнился снегом. Незадолго до игры все поле было засыпано. Этой осенью это первый снег в Киеве.
Кто-то даже слепил маленького снеговика.
Второй хайлайт игры – полуголый мужчина, который выбежал на поле. Из-за него судья остановил матч на три минуты.
А на 14-й минуте случилось самое классное. Роберт Левандовски пробил через себя в штрафной! На фото видно, что он забил гол с развязанными шнурками. Сам гол можно посмотреть по ссылке вконтакте.
Левандовски этим голом повторил свое же достижение. Он забил в девятом матче ЛЧ подряд. Сейчас он забивает с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го (14 голов). Предыдущий рекорд: с августа 2019-го по август 2020 года (15 голов). Левандовски побьет свой же рекорд, если забьет в следующем туре «Барселоне».
«Бавария» же пока напоминает тут про один приз...
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