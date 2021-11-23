Роберт Левандовски
Лига чемпионов
Бавария
Динамо К
Поделиться:
Комментарии:
0
#Роберт Левандовски #Лига чемпионов #Бавария #Динамо К

Левандовски в Киеве забил в падении через себя. С развязанными шнурками. Под снегом 🤯

29 минут назад

Твиттер «Баварии»

Сначала матч Лиги чемпионов «Динамо» Киев«Бавария» запомнился снегом. Незадолго до игры все поле было засыпано. Этой осенью это первый снег в Киеве. 

Кто-то даже слепил маленького снеговика.

Второй хайлайт игры – полуголый мужчина, который выбежал на поле. Из-за него судья остановил матч на три минуты. 

А на 14-й минуте случилось самое классное. Роберт Левандовски пробил через себя в штрафной! На фото видно, что он забил гол с развязанными шнурками. Сам гол можно посмотреть по ссылке вконтакте

Левандовски этим голом повторил свое же достижение. Он забил в девятом матче ЛЧ подряд. Сейчас он забивает с ноября 2020-го по ноябрь 2021-го (14 голов). Предыдущий рекорд: с августа 2019-го по август 2020 года (15 голов). Левандовски побьет свой же рекорд, если забьет в следующем туре «Барселоне».

«Бавария» же пока напоминает тут про один приз...

Кто выиграет «Золотой мяч» – по оценкам букмекеров: на кого ставить, какие коэффициенты и кто фаворит

 

Еще по теме
В Германии клубы привили 94% сотрудников. При этом: тренер «Вердера» ушел из-за возможной подделки сертификата, не хочет вакцинироваться Киммих
Кто выиграет «Золотой мяч» – по оценкам букмекеров: на кого ставить, какие коэффициенты и кто фаворит
Разбираем все слухи вокруг «Золотого мяча-2021». Неужели Месси победит? Правда, что вручат аж два мяча сразу? А сколько человек уже знают результат?
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Роберт Левандовски
#Лига чемпионов
#Бавария
#Динамо К