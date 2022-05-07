Барселона

Барселона
Barcelona
Подписаться
Сайт
www.fcbarcelona.com/en/
Страна
Испания
Стадион
Камп Ноу
Тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Х. «Хави» Эрнандес
Лента
Состав
Расписание
Таблица
Результаты
Материалы
Новости

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
5
Серхио Бускетс С. Бускетс 		Пол 33 33 2 0 9 0
1
Марк-Андре тер Стеген М. тер Стеген 		Вра 30 32 0 0 3 0
21
Френки де Йонг Ф. де Йонг 		Пол 24 28 3 3 5 1
18
Жорди Альба Ж. Альба 		Защ 33 27 1 9 9 0
3
Жерар Пике Ж. Пике 		Защ 35 26 1 0 10 1
Подробнее
Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Бетис
-:-
Барселона
07.05.2022 07 мая 2022 сб 22:00
Испания. Примера , 35 тур
Бетис
-
Барселона
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:30
Барселона
-:-
Сельта
10.05.2022 10 мая 2022 вт 22:30
Испания. Примера , 36 тур
Барселона
-
Сельта
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Хетафе
-:-
Барселона
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Хетафе
-
Барселона
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Барселона
-:-
Вильярреал
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Барселона
-
Вильярреал
-
Испания. Примера , 38 тур
Подробнее

Таблица

И В Н П Мячи Очки
1
Реал
34 25 6 3 73:29 81
2
Барселона
34 19 9 6 63:34 66
3
Севилья
34 17 13 4 50:28 64
4
Атлетико
34 18 7 9 59:41 61
5
Бетис
34 17 7 10 56:38 58
Подробнее
Результаты
01.05.2022 01 мая 2022 вс 22:00
Барселона
2 : 1
Мальорка
01.05.2022 01 мая 2022 вс 22:00
34 тур
Барселона
2
Мальорка
1
Испания. Примера , 34 тур
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 22:00
Барселона
0 : 1
Райо Вальекано
24.04.2022 24 апр. 2022 вс 22:00
21 тур
Барселона
0
Райо Вальекано
1
Испания. Примера , 21 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 22:30
Реал Сосьедад
0 : 1
Барселона
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 22:30
33 тур
Реал Сосьедад
0
Барселона
1
Испания. Примера , 33 тур
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
32 тур
Барселона
0
Кадис
1
Испания. Примера , 32 тур
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
Барселона
2 : 3
Айнтрахт
14.04.2022 14 апр. 2022 чт 22:00
1/4 финала
Барселона
2
Айнтрахт
3
Лига Европы , 1/4 финала
Подробнее
Материалы
«Барселона» выскользнула из Лиги Европы: ее фанаты ушли раньше конца, а фанаты «Айнтрахта» – тусили на площади с президетом
#Айнтрахт Ф
Spotify – новый титульный спонсор «Барселоны», его название появится на форме и даже в названии стадиона «Камп Ноу»
#Барселона
Победный гол «Реала» «Барсе»: четыре игрока под решающий удар, Вальверде повторил празднование Месси и забил впервые после двух ковидов
#Суперкубок Испании
Почему Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Там испанцы продавили вход женщин на трибуны, а автобус «Барселоны» потерялся в дороге
#Суперкубок Испании
Игрок «Барселоны» Гави не умеет шнуровать бутсы. Всегда бегает с развязанными шнурками – иногда помогают партнеры
#Гави
Агуэро в слезах объявил о завершении карьеры. Все клубы его поддерживают (даже «Реал» и «Спартак»), в Барселону прилетел Гвардиола
#Серхио Агуэро
Все материалы
Последние новости
Футбол
«Барселона» – «Айнтрахт». Обзор, прогноз и ставки на матч: 14 апреля
#Лига Европы
Футбол
«Айнтрахт» – «Барселона». Обзор, прогноз и ставки на матч: 7 апреля
#Лига Европы
Футбол
Примера: где смотреть матч «Реал» – «Барселона», 20 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#Примера
Футбол
Лига Европы: прогноз на матч «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: во сколько начало матча «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года
#Лига Европы
Футбол
Лига Европы: где смотреть матч «Барселона» – «Галатасарай», 10 марта 2022 года. Во сколько прямая трансляция
#Лига Европы
Все новости