Кадис

Кадис
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Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
С. "Серхио" Сориано
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
1
Херемьяс Ледесма Х. Ледесма 		Вра 29 34 0 0 3 0
22
Луис Эспино Л. Эспино 		Защ 30 33 2 2 7 0
18
Альваро Негредо А. Негредо 		Нап 36 22 6 1 2 0
9
Энтони Лосано Э. Лосано 		Нап 29 21 5 2 7 0
3
Фали Фали 		Защ 28 20 0 1 5 0
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Кадис
-:-
Эльче
07.05.2022 07 мая 2022 сб 19:30
Испания. Примера , 35 тур
Кадис
-
Эльче
-
Испания. Примера , 35 тур
12.05.2022 12 мая 2022 чт 20:00
Реал Сосьедад
-:-
Кадис
12.05.2022 12 мая 2022 чт 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Реал Сосьедад
-
Кадис
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Кадис
-:-
Реал
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Кадис
-
Реал
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Алавес
-:-
Кадис
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Алавес
-
Кадис
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
15
Хетафе
34 8 12 14 31:37 36
16
Мальорка
34 8 8 18 30:56 32
17
Кадис
34 6 14 14 30:47 32
18
Гранада
34 6 13 15 37:57 31
19
Алавес
34 7 7 20 28:56 28
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Результаты
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
Севилья
1 : 1
Кадис
29.04.2022 29 апр. 2022 пт 22:00
34 тур
Севилья
1
Кадис
1
Испания. Примера , 34 тур
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
Кадис
2 : 3
Атлетик
21.04.2022 21 апр. 2022 чт 21:00
33 тур
Кадис
2
Атлетик
3
Испания. Примера , 33 тур
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
Барселона
0 : 1
Кадис
18.04.2022 18 апр. 2022 пн 22:00
32 тур
Барселона
0
Кадис
1
Испания. Примера , 32 тур
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
Кадис
1 : 2
Бетис
09.04.2022 09 апр. 2022 сб 15:00
31 тур
Кадис
1
Бетис
2
Испания. Примера , 31 тур
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:30
Валенсия
0 : 0
Кадис
03.04.2022 03 апр. 2022 вс 19:30
30 тур
Валенсия
0
Кадис
0
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