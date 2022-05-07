Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
1Херемьяс Ледесма Х. Ледесма
|Вра
|29
|34
|0
|0
|3
|0
|
22Луис Эспино Л. Эспино
|Защ
|30
|33
|2
|2
|7
|0
|
18Альваро Негредо А. Негредо
|Нап
|36
|22
|6
|1
|2
|0
|
9Энтони Лосано Э. Лосано
|Нап
|29
|21
|5
|2
|7
|0
|
3Фали Фали
|Защ
|28
|20
|0
|1
|5
|0
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
15
|34
|8
|12
|14
|31:37
|36
|
16
|34
|8
|8
|18
|30:56
|32
|
17
|34
|6
|14
|14
|30:47
|32
|
18
|34
|6
|13
|15
|37:57
|31
|
19
|34
|7
|7
|20
|28:56
|28
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