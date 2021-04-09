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#Валенсия #Футбол #Примера #Муктар Диакаби #Кадис

Примера не нашла доказательств проявления расизма со стороны футболиста «Кадиса» в адрес Диакаби из «Валенсии»

09 апреля, 15:23

В матче 29-го тура Примеры между «Кадисом» и «Валенсией» поссорились Хуан Кала и Муктар Диакаби. После этого капитан «Валенсии» Габриэль Паулиста увел команду с поля. Весь состав «Валенсии» потом говорил, что Диакаби получил расистское оскорбление.

Об этой истории мы подробно написали тут:

Капитан «Валенсии» увел команду с поля из-за расизма. Они доиграли матч из-за угрозы снятия очков – но судьи это отрицают

Примера провела расследование. По данным Cadena Cope, никаких признаков расизма в этой стычке не было. Сайт отмечает, что Кала сказал: «Дерьмо, оставь меня в покое».

«Валенсия» уже отреагировала на это: «Примера прислала нам результаты своего расследования в отношении расистских оскорблений, которым подвергся Диакаби, а также объяснила нам методологию, использованную для его проведения.

Согласно имеющимся видео- и аудио-тестам, в рамках расследования нельзя доказать наличие всех слов, которые услышал Диакаби. Отсутствие доказательств не означает, что этого не было».

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Cadena Cope
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