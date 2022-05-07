Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
7Гонсало Гедеш Г. Гедеш
|Нап
|25
|30
|10
|5
|3
|0
|
6Уго Гильямон У. Гильямон
|Защ
|22
|28
|1
|0
|9
|1
|
10Карлос Солер К. Солер
|Пол
|25
|26
|11
|5
|3
|0
|
15Омар Альдрете О. Альдрете
|Защ
|25
|24
|2
|0
|13
|0
|
19Уго Дуро У. Дуро
|Нап
|22
|22
|7
|0
|2
|1
Ближайшие матчи
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
8
|34
|13
|12
|9
|41:34
|51
|
9
|34
|12
|9
|13
|35:45
|45
|
10
|34
|10
|13
|11
|45:49
|43
|
11
|34
|11
|8
|15
|35:39
|41
|
12
|34
|10
|10
|14
|37:38
|40
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