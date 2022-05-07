Валенсия

Валенсия
Valencia
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Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
7
Гонсало Гедеш Г. Гедеш 		Нап 25 30 10 5 3 0
6
Уго Гильямон У. Гильямон 		Защ 22 28 1 0 9 1
10
Карлос Солер К. Солер 		Пол 25 26 11 5 3 0
15
Омар Альдрете О. Альдрете 		Защ 25 24 2 0 13 0
19
Уго Дуро У. Дуро 		Нап 22 22 7 0 2 1
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Ближайшие матчи
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
Атлетик
-:-
Валенсия
07.05.2022 07 мая 2022 сб 17:15
Испания. Примера , 35 тур
Атлетик
-
Валенсия
-
Испания. Примера , 35 тур
10.05.2022 10 мая 2022 вт 20:00
Валенсия
-:-
Бетис
10.05.2022 10 мая 2022 вт 20:00
Испания. Примера , 36 тур
Валенсия
-
Бетис
-
Испания. Примера , 36 тур
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Эспаньол
-:-
Валенсия
15.05.2022 15 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 37 тур
Эспаньол
-
Валенсия
-
Испания. Примера , 37 тур
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Валенсия
-:-
Сельта
22.05.2022 22 мая 2022 вс 19:30
Испания. Примера , 38 тур
Валенсия
-
Сельта
-
Испания. Примера , 38 тур
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
8
Атлетик
34 13 12 9 41:34 51
9
Осасуна
34 12 9 13 35:45 45
10
Валенсия
34 10 13 11 45:49 43
11
Райо Вальекано
34 11 8 15 35:39 41
12
Сельта
34 10 10 14 37:38 40
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Результаты
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
Валенсия
1 : 1
Леванте
30.04.2022 30 апр. 2022 сб 19:30
34 тур
Валенсия
1
Леванте
1
Испания. Примера , 34 тур
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
Бетис
1(5) : 1(4)
Валенсия
23.04.2022 23 апр. 2022 сб 23:00
Финал
Бетис
1
Валенсия
1
Испания. Кубок , Финал
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:30
Вильярреал
2 : 0
Валенсия
19.04.2022 19 апр. 2022 вт 22:30
33 тур
Вильярреал
2
Валенсия
0
Испания. Примера , 33 тур
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
Валенсия
1 : 2
Осасуна
16.04.2022 16 апр. 2022 сб 19:30
32 тур
Валенсия
1
Осасуна
2
Испания. Примера , 32 тур
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 22:00
Райо Вальекано
1 : 1
Валенсия
11.04.2022 11 апр. 2022 пн 22:00
31 тур
Райо Вальекано
1
Валенсия
1
Испания. Примера , 31 тур
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