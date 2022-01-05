Денис Черышев
Валенсия
Кубок Испании
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#Денис Черышев #Валенсия #Кубок Испании

Черышев забил за «Валенсию» впервые с 2020 года и вывел клуб в 1/8 финала Кубка Испании

вчера, 20:25

«Валенсия» обыграла «Картахену» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1) и прошла в следующий раунд. Победный гол забил Денис Черышев.

Он вышел на поле на 71-й минуте при счете 0:1 в пользу «Картахены». Вскоре «Валенсия» пропустила с пенальти – 1:1, а в компенсированное время Черышев забил – 2:1.

Это его первый мяч за клуб за почти два года. Последний был в феврале 2020-го в матче Лиги чемпионов против «Аталанты». С тех пор он:

  • Провел 47 игр
  • Отдал пять ассистов
  • Забил ноль голов

За этот период он есть один гол в составе сборной России (ноябрь 2020 года), но за клуб он не забивал.

Черышеву 31 год, всю профессиональную карьеру он играет в Испании. Он нерегулярно попадает в состав из-за травм и в основном выходит на замены. В этом сезоне он пропустил месяц из-за травмы колена.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
Transfermarkt
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Комментарии (1)
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Салах Генштальд
17 часов назад

Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****

Если не хочешь оставаться попаном, ставишь больше 1000 рублей, советую норм сайт с прогнозами на футбол king-ball.ru (работает с 2013 года, короч проверенно не обман)

Загляни, не бойся! Уверяю, уже через неделю будешь смеяться над теми кто говорит что все обман и на ставках невозможно заработать))))

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