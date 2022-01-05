Черышев забил за «Валенсию» впервые с 2020 года и вывел клуб в 1/8 финала Кубка Испании
«Валенсия» обыграла «Картахену» в 1/16 финала Кубка Испании (2:1) и прошла в следующий раунд. Победный гол забил Денис Черышев.
Он вышел на поле на 71-й минуте при счете 0:1 в пользу «Картахены». Вскоре «Валенсия» пропустила с пенальти – 1:1, а в компенсированное время Черышев забил – 2:1.
Это его первый мяч за клуб за почти два года. Последний был в феврале 2020-го в матче Лиги чемпионов против «Аталанты». С тех пор он:
- Провел 47 игр
- Отдал пять ассистов
- Забил ноль голов
За этот период он есть один гол в составе сборной России (ноябрь 2020 года), но за клуб он не забивал.
Черышеву 31 год, всю профессиональную карьеру он играет в Испании. Он нерегулярно попадает в состав из-за травм и в основном выходит на замены. В этом сезоне он пропустил месяц из-за травмы колена.
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