Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально
Игровое время Дениса Черышева в сезоне-2020/21:
- «Валенсия». Вышел на замену на 20 минут в матче первого тура и сделал ассист.
- Сборная России. Вышел на замену на 30 минут в товарищеском матче против Швеции. И тоже сделал ассист.
«Валенсия» выиграла у «Леванте» (4:2), а Черышев отдал голевой пас в моменте с победным голом. Только на следующую игру чемпионата против «Сельты» он не поехал. Испанские СМИ писали, что у Черышева возник мышечный дискомфорт. На вызов в сборную это никак не повлияло, а в «Валенсии» Черышев и дальше не попадал в заявку на игры.
Перед товарищеской игрой России и Швеции Черышев рассказывал на пресс-конференции, что у него были разговоры о возвращении в РПЛ. Он говорил, что полноценно тренировался десять дней подряд. Заодно сказал о «Валенсии»: «Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня все устраивает».
«Валенсия» выкупила Черышева у «Вильярреала» в июле 2019 года за 6 миллионов евро. До этого Черышев провел там сезон в аренде. В сезоне-2019/20 он сыграл всего 24 матча в Примере, где выходил в среднем на 38 минут. Отец Черышева подтверждал, что тот мог перейти в «Краснодар». Черышев остался в «Валенсии» после разговора с Хави Грасией.
Выход Черышева в матче за сборную никак не сказался на результате. Россия проиграла Швеции со счетом 1:2. Черышев отдал голевой пас на Соболева.