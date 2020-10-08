Осенью Черышев сыграл за сборную больше, чем в «Валенсии». Ему нормально

Игровое время Дениса Черышева в сезоне-2020/21:

«Валенсия» . Вышел на замену на 20 минут в матче первого тура и сделал ассист.

Вышел на замену на 20 минут в матче первого тура и сделал ассист. Сборная России. Вышел на замену на 30 минут в товарищеском матче против Швеции. И тоже сделал ассист.

«Валенсия» выиграла у «Леванте» (4:2), а Черышев отдал голевой пас в моменте с победным голом. Только на следующую игру чемпионата против «Сельты» он не поехал. Испанские СМИ писали, что у Черышева возник мышечный дискомфорт. На вызов в сборную это никак не повлияло, а в «Валенсии» Черышев и дальше не попадал в заявку на игры.

Перед товарищеской игрой России и Швеции Черышев рассказывал на пресс-конференции, что у него были разговоры о возвращении в РПЛ. Он говорил, что полноценно тренировался десять дней подряд. Заодно сказал о «Валенсии»: «Хотел там остаться. Команда работает очень интенсивно, на позитиве. Меня все устраивает».