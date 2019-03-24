Черышев – лучший игрок сборной. Но в клубе он разочаровывает
Сборная России обыграла Казахстан (4:0), а главным героем матча стал Денис Черышев.
В последних 10-ти официальных матчах в составе сборной Черышев забил девять раз. Такие топовые показатели достойны места в топ-клубе, но Денис едва участвует в ротации «Валенсии». В Испании у Черышева куча конкурентов, травмы и немного другая позиция.
В сборной России на Дениса ставят все.
На чемпионате мира Черышев был лучшим бомбардиром сборной России. Двумя голами он поучаствовал в победе над Саудовской Аравией, потом забил Египту и отметился голом в проигранном в серии пенальти матче с Хорватией.
Еще Денис отличился в двух победных играх с Турцией и Швецией в Лиге наций, забил Бельгии в квалификации Евро-2020, а теперь отправил дубль в ворота Казахстана. Начиная с июня, в матчах с голами Черышева сборная России одержала пять побед, а в основное время проиграла только раз (Бельгии).
Тут Денис – один из исполнителей стандартов, а по амплуа больше действует на позиции крайнего нападающего. Все атаки сборной России разгоняются через него, а фланговые игроки – лучшие по классу в этой команде.
Болельщики «Валенсии» Черышева не любят. Они освистывали Дениса и выражали протесты из-за его неудачной игры. Когда тренер Марселино забирал Черышева из «Валенсии», от него ждали голов и проявления лидерских качеств. Итог: 2+2 за 22 матча Примеры, плохая реализация и место в ротации.
В 2019 году Черышев начинал с первых минут всего 12 матчей за «Валенсию». Еще в восьми он выходил на замену. Только семь игр Денис доиграл до конца, а в январе прервал безголевую серию, отличившись впервые с сентября.
Денис забил по одному мячу в Кубке Испании и в Лиге Европы, а в турнирном положении у «Валенсии» пока все хорошо. Прямо сейчас команда борется за трофей во всех турнирах: прошли «Краснодар» в ЛЕ, вышли в финал Кубка.
Сборная России не победила в группе Лиги наций, проиграла Бельгии в отборе на Евро, но к Черышеву никаких вопросов. В сборной России он раскрывается и становится звездой.
В интервью «СЭ» Черышев рассказывал об отношении к критике: «Неприятно было. А что поделать? Болельщики имеют право на это. Когда не показываешь той игры, которой от тебя ждут, люди злятся и свистят. Я тоже злился, но отнесся с пониманием. Знал, что все изменится. Стоит забить гол и отдать хороший пас – будут аплодировать».
За игру в сборной ему аплодируют, хотя до ЧМ Денис вообще за нее не забивал.