Черышев – лучший игрок сборной. Но в клубе он разочаровывает

На чемпионате мира Черышев был лучшим бомбардиром сборной России. Двумя голами он поучаствовал в победе над Саудовской Аравией, потом забил Египту и отметился голом в проигранном в серии пенальти матче с Хорватией.

Еще Денис отличился в двух победных играх с Турцией и Швецией в Лиге наций, забил Бельгии в квалификации Евро-2020, а теперь отправил дубль в ворота Казахстана. Начиная с июня, в матчах с голами Черышева сборная России одержала пять побед , а в основное время проиграла только раз (Бельгии).

Тут Денис – один из исполнителей стандартов, а по амплуа больше действует на позиции крайнего нападающего. Все атаки сборной России разгоняются через него, а фланговые игроки – лучшие по классу в этой команде.