Что происходило с Дзюбой, пока он не забивал

В матче с Казахстаном (4:0) Артем Дзюба все-таки прервал безголевую серию. Он отметился голом во втором тайме и помог команде без проблем обыграть конкурента по отборочной группе. До этой игры Дзюба отличился только 25 октября, когда забил «Бордо» в матче Лиги Европы.

Его серия была ужасной. Дзюба не забивал 5 месяцев, 1308 минут и 15 матчей. Вот факты о том, что за это время творилось в жизни Артема:

• На одну съемку он стал хоккеистом. Дзюба поучаствовал в ролике, где анонсировалась хоккейная классика в Санкт-Петербурге.