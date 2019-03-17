Мы посмотрели новый канал «Зенита». Там матерились и сравнивали города с половыми органами

Матч «Спартака» с «Зенитом» – одно из главных событий в российском футболе, но посмотреть его было не так просто, как может показаться. Уже перед матчем мы знали, что игру не покажут на общедоступном «Матче».

Но «Матч Премьер» посмотреть смогли не все. Дело в том, что интернет-сервера канала просто не выдержали нагрузки и отключились. Даже те, кто заплатил за просмотр, рисковали остаться без футбола. Канал уже пообещал всем пострадавшим бесплатную месячную подписку, но вопрос «как досмотреть матч?» оставался актуальным.

Ситуацию спас сам «Зенит». Пару дней назад клуб объявил о создании собственного канала Z+. Любой желающий мог зарегистрироваться на сайте «Зенита» (требовался только номер телефона) и посмотреть не только саму игру, но и полуторочасовое предматчевое шоу.

Клуб запустил огромную рекламную кампанию нового канала: зрителям сразу пообещали беспрецедентный опыт, не сравнимый ни с чем, что когда-либо делали мировые футбольные клубы.

Слоган нового канала – «Дерзкий, как Дзюба» . Тогда на него не обратили внимания, но напрасно: новый канал «Зенита» шокировал всех.

Треш, угар и футбол

Чем так шокировал новый канал «Зенита»? Перечислим по пунктам.

• Абсурд. Что вы ожидаете увидеть в перерыве одного из главных матчей чемпионата? Разбор игры, рекламу? Забудьте: на Z+ 5 минут показывали, как стендап-комик ест сырое мясо и рассказывает, сколько ему заплатил за эту сцену режиссер канала.

• Мат. Очень много мата . За час до трансляции в студии появляются дизайнер Артемий Лебедев и музыкант Сергей Шнуров. Оба много матерятся в социальных сетях, но перед футболом они превзошли себя. Все начинается как невинная игра: Лебедев невзначай встраивает в диалоги матерные слова, которые не сильно резонируют с происходящим.

Но затем Шнур выводит все на новый уровень и сравнивает Москву и Петербург с половыми органами. Доходит все до того, что даже Командная присоединяется к матерной беседе.

• Жесткие шутки. В передаче звучали шутки в адрес разных людей и групп населения. Больше всего досталось веганам, которых обсмеяли как раз в эпизоде с поеданием мяса.

Были и шутки в адрес соперника: например, вопрос «Вы болеете за «Спартак» или вы нормальный человек?». Самое безобидное что было в этот вечер – вот этот ролик про Заболотного, где клуб сравнил пять голов Зе Луиша с единственным голом нападающего «Зенита».

Судя по тому, кого пригласил «Зенит» на эту трансляцию, за этот вечер он потратил половину годового бюджета «Матч ТВ». Шнуров, Варламов, Лебедев, Командная, Савин, Григорян, Гудков, Туктамышева и многие другие. Самый интересный вопрос – как именно «Зенит» собрался окупать гигантские инвестиции – остается без ответа. Сегодняшняя трансляция – абсолютно бесплатная .

Новый телеканал – не разовая акция. На сайте уже висит плашка, что Z+ покажет следующий матч «Зенита» с «Оренбургом». Впрочем, есть вероятность, что в следующий раз ограничатся футболом – время трансляции на сайте совпадает со временем начала матча.

Зачем «Зениту» это нужно?

Российские футбольные клубы очень быстро врываются в медиа пространство. Пару лет назад все восхищались твиттером «Енисея», где было много сатиры и юмора. Сегодня одним твиттером уже никого не удивишь: клубы РПЛ активно осваивают социальные сети в борьбе за молодую аудиторию.

За последний год клубы научились удачно копировать популярный контент с ютуба. «Локомотив» запустил шоу «Премьер-лига плохих шуток» по формату передачи на канале «Чикен Карри». ЦСКА вдохновлялся «Вечерним Ургантом» и сделал несколько выпусков в межсезонье с Гинером и футболистами.

«Зенит» делает «G-Drive Шоу», которое очень похоже на формат видео с канала «КЛИККЛАК».

Новое телевидение – дерзкая попытка создать новую медиа реальность, а не скопировать ее. Пока получилось не очень: количество людей, возмущенных происходящим, оказалось слишком большим .

Как отреагировали участники программы?

Первой в твиттере выступила Мария Командная, ведущая передачи. «Я отказалась от гонорара в Z+. Согласиться участвовать в этом шоу — моя ошибка. Это не близкий мне формат. Ребятам — удачи и чтобы у них когда-нибудь получилось что-то стоящее».

Похоже, никто не ожидал, что шоу получится настолько провокационным. В инстаграме Командная добавила, что Шнуров и Лебедев «закопали ее репутацию нормального спортивного журналиста».

Сергей Шнуров ответил Командной: « Мне не стыдно. А ты не матерись, и стыдно не будет ».

Что с этим всем не так?

1. Приглашая провокационных гостей, «Зенит», кажется, не установил для них никаких рамок. А даже если такие рамки и были, то редакторам просто не хватило смелости прервать происходящее, когда оно перешло рамки дозволенного.

2. Несмотря на формальное ограничение 16+ (которого и то, видимо, было мало), стрим транслировался на широкую аудиторию. Наверняка у компьютеров было много детей, которым просто нельзя было видеть происходящее.

«Зенит» давно пропагандирует футбол как семейное развлечение, и если кто-то из родителей собрался сегодня смотреть матч вместе со своими детьми, то они могли сильно об этом пожалеть.

Оправдание у «Зенита» все-таки есть. По информации Василия Конова, съемку контролировал не клуб, а команда из Москвы.

Но порадуемся и позитивным новостям – матчи хотя бы одного клуба в РПЛ можно будет смотреть бесплатно.