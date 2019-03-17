Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари
С чего все началось?
В интервью «Комсомольской Правде – Екатеринбург» выдал фразу про натурализованных иностранцев в сборной России:
«Отношусь к этому отрицательно. Не вижу в этом смысла. Ари вообще не понимаю, зачем паспорт российский получил? С Павлюченко, кстати, это обсуждали. Смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России. Марио Фернандес вот топовый игрок. Но у нас на его позицию есть тот же Игорь Смольников. Можно было обойтись и без иностранцев».
«Урал» в этом ничего не увидел. Клуб распространяет интервью в собственных аккаунтах:
Мнение Погребняка вполне нормальное и не самое неожиданное. Не все согласны, что сборной России нужны натурализованные игроки. Людей здесь цепляют только слова про темнокожего Ари. Многие увидели в них расизм, поэтому Павлу пришлось извиниться. Он сделал это уже в интервью Sport24.ru.
«Я в свое время играл в Европе и уважаю всех игроков без исключения. Я ничего не имею против темнокожих игроков. В интервью я выразил сугубо личное мнение о том, что в сборной России хотелось бы видеть футболистов, которые родились и выросли в нашей стране. Вот и все. Я никого не хотел обидеть», – рассказал Погребняк.
Извинения в такой ситуации – правильное решение, но оно может и не сработать. По дисциплинарным санкциям РФС Погребняку грозит дисквалификация на 10 матчей и штраф в 50 тысяч рублей.
Заместитель офицера РФС по борьбе с дискриминацией Александр Баранов уже отреагировал на ситуацию:
«Нельзя судить по цвету кожи о месте футболиста в сборной России. При вызове в главную команду страны всегда на первом плане стоят профессиональные качества игрока. Несомненно, Комитет по этике РФС должен в ближайшее время рассмотреть данное интервью и вынести справедливое решение, вплоть до временной дисквалификации футболиста».
Об этом говорят вообще все
Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов увидел в этом расизм: «Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом».
Роман Павлюченко поддержал друга: «То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты.
Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому, за что давать дисквалификацию, сложно понять. Полный бред, я Погребняка полностью поддерживаю, и я сам много раз говорил об этом».
Президент «Урала» Григорий Иванов привычно психовал: «Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова. Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий. Где криминал то?
Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию».
Как дела у Погребняка?
В этом сезоне Павел Погребняк играет за «Урал», но в первой половине чемпионата он не выходил на поле из-за травмы. Первая тренировка в общей группе была у Погребняка только 31 января. Без футбола нападающий провел десять месяцев.
Весной Погребняк сыграл уже в четырех матчах. Из них «Урал» выиграл только кубковую встречу со «Спартаком». Погребняк дважды провел по 90 минут, но результативных действий еще не делал. Он обещал забить как раз «Спартаку» – не получилось.
Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов ценит Погребняка и не хочет терять одного из форвардов: «Полная ерунда, не знаю, как еще это комментировать. Для меня потеря любого игрока важна, но здесь вообще непонятно, что это за решение. Достаточно других проблем, на которые стоит обратить внимание».
Погребняку уже 35 лет. Его контракт с «Уралом» заканчивается летом 2019 года, а до конца чемпионата остается еще десять матчей. Если Павла дисквалифицируют, то он почти точно больше не сыграет в этом сезоне. Из-за потери формы не спасет даже место «Урала» в полуфинале Кубка России.
Источники цитат: championat.com, sport-express.ru, sport24.ru, 360tv.ru