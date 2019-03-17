Погребняка могут дисквалифицировать из-за слов про темнокожего Ари

Об этом говорят вообще все

Советник президента РФ по правам человека Михаил Федотов увидел в этом расизм: «Я считаю, что в сборной России имеет право выступать любой футболист, который хорошо играет и имеет гражданство РФ. Цвет кожи, глаз, волос и всего остального не имеет никакого значения. Это должно быть очевидно каждому. Это высказывание Погребняка сильно попахивает расизмом» .

Роман Павлюченко поддержал друга: «То, что хотят дисквалифицировать Погребняка, — это такой бред, что я вообще не понимаю. Человек высказал свое мнение. Я тоже много об этом высказывался, и я тоже считаю, что в сборной должны играть свои футболисты.

Надо выращивать своих молодых футболистов, у нас есть много футболистов, которые достойны играть в сборной. Поэтому, за что давать дисквалификацию, сложно понять. Полный бред, я Погребняка полностью поддерживаю, и я сам много раз говорил об этом».

Президент «Урала» Григорий Иванов привычно психовал: «Что вообще происходит? Что вы все набросились на Павла? Парень сказал, что думает. Он отвечает за свои слова. Погребняк же не назвал Ари черным или негром? Он просто сказал – темнокожий . Где криминал то?

Я вас тоже могу назвать сейчас белокожим. И что? Это оскорбление что ли? Я, по сути, с Павлом согласен. Легионер, натурализованный футболист никогда не будет биться за Россию».