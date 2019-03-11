У сборной России новый состав. Семь новичков, есть даже Караваев

• Из «Рубина» – никого. С одной стороны это удивительно, потому что Черчесов нередко вызывал из казанской команды по четыре-пять игроков, а сейчас в Казани в старте регулярно выходят по 11 российских футболистов. Впрочем, как мы знаем, Кудряшов «Рубин» покинул, а в целом клуб стартовал в году неважно – вылетел из Кубка и получил разгром от ЦСКА.



• Спустя девять месяцев после начала ЧМ-2018 у сборной России на треть изменившийся состав – девять человек из той заявки в нем нет. Впрочем, пятеро и так не могут быть вызваны (Акинфеев, Игнашевич, Самедов, Жирков, Габулов – завершили карьеру в сборной), двое – травмированы (Ерохин, Дзагоев), еще двое проиграли конкуренцию (Гранат, Смольников).



• Из нынешнего созыва только трое футболистов еще не играли в официальных матчах за сборную России – это Вячеслав Караваев, Максим Беляев и Федор Чалов.



Россия начнет борьбу за выход на Евро-2020 матчами в Бельгии и Казахстане. С Бельгией наши сыграют в Брюсселе 21 марта (22:45), с Казахстаном – в Астане 24 марта (17:00).