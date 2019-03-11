У сборной России новый состав. Семь новичков, есть даже Караваев
Тренерский штаб сборной России объявил заявку на матчи с Бельгией и Казахстаном.
Вратари: Гилерме («Локомотив»), Андрей Лунев («Зенит»), Антон Шунин («Динамо»).
Защитники: Максим Беляев («Арсенал» Тула), Георгий Джикия, Илья Кутепов (оба – «Спартак»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Андрей Семенов («Ахмат»), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес, Георгий Щенников (все – ЦСКА).
Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Владислав Игнатьев, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Алексей Ионов («Ростов»), Далер Кузяев, Магомед Оздоев (оба – «Зенит»), Денис Черышев («Валенсия»).
Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).
Несколько выводов:
• По сравнению с ноябрьской заявкой, в сборной семь новых игроков. Не изменилась только вратарская линия. Больше изменений среди защитников – добавились Щенников, Кутепов, Беляев и Караваев. В полузащиту вызваны Игнатьев и Оздоев, в нападение – Смолов.
• Наибольшее представительство в сборной – у «Локомотива» и ЦСКА, по пять игроков. Четверо из «Зенита», трое из «Спартака», остальные клубы делегировали по одному футболисту. Также в расположение сборной прибудут четыре легионера.
• Из «Рубина» – никого. С одной стороны это удивительно, потому что Черчесов нередко вызывал из казанской команды по четыре-пять игроков, а сейчас в Казани в старте регулярно выходят по 11 российских футболистов. Впрочем, как мы знаем, Кудряшов «Рубин» покинул, а в целом клуб стартовал в году неважно – вылетел из Кубка и получил разгром от ЦСКА.
• Спустя девять месяцев после начала ЧМ-2018 у сборной России на треть изменившийся состав – девять человек из той заявки в нем нет. Впрочем, пятеро и так не могут быть вызваны (Акинфеев, Игнашевич, Самедов, Жирков, Габулов – завершили карьеру в сборной), двое – травмированы (Ерохин, Дзагоев), еще двое проиграли конкуренцию (Гранат, Смольников).
• Из нынешнего созыва только трое футболистов еще не играли в официальных матчах за сборную России – это Вячеслав Караваев, Максим Беляев и Федор Чалов.
Россия начнет борьбу за выход на Евро-2020 матчами в Бельгии и Казахстане. С Бельгией наши сыграют в Брюсселе 21 марта (22:45), с Казахстаном – в Астане 24 марта (17:00).