Против «Урала» провалились уже три тренера «Спартака». Последний побеждавший – Каррера
«Урал» обыграл «Спартак» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка России. В этом сезоне у команды Кононова остался один шанс на трофей – победа в чемпионате России.
Вылет из кубкового турнира объясним: попадание на «Урал» заранее несло «Спартаку» проблемы. «Спартак» не выигрывал у клуба из Екатеринбурга с 30 сентября 2017 года. В 12-м туре РПЛ москвичи победили со счетом 2:0, когда их еще тренировал Массимо Каррера.
«На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве», - говорил в интервью «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов.
Больше такие провалы не повторялись.
Болельщики «Спартака» могут назвать тот матч легендарным. Педру Роша забил свой пока единственный гол в РПЛ, а еще одним мячом отметился уже ушедший из команды Александр Самедов.
В той игре участвовал даже Марио Пашалич, приезжавший в «Спартак» в аренду из «Челси». Кстати, в воротах «Спартака» тогда тоже играл Селихов.
Дальше – странные и сложно объяснимые результаты:
- 15.04.2018. Победа «Урала» со счетом 2:1. Забивал Промес, у «Урала» на замену выходил Портнягин. Тренер – Каррера.
- 04.11.2018. Победа «Урала» со счетом 2:1. Четвертое подряд домашнее поражение «Спартака» в чемпионате России (исторический антирекорд). Тренер – Рианчо.
- 05.12.2018. Ничья 1:1 в первой игре 1/4 финала Кубка России.
- 07.03.2019. Победа «Урала» со счетом 1:0 в ответной игре 1/4 финала Кубка России. Тренер – Кононов.
За всю историю «Спартак» и «Урал» встречались во всех турнирах 24 раза. У «Спартака» 15 побед и всего шесть поражений. В последние полтора года они случаются особенно часто, а зависят совсем не от тренера. Во всех трех проигранных встречах «Спартак» тренировали разные люди, но «Урал» они так и не разобрали.