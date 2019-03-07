Против «Урала» провалились уже три тренера «Спартака». Последний побеждавший – Каррера

«Урал» обыграл «Спартак» (1:0) и вышел в полуфинал Кубка России. В этом сезоне у команды Кононова остался один шанс на трофей – победа в чемпионате России.

Вылет из кубкового турнира объясним: попадание на «Урал» заранее несло «Спартаку» проблемы. «Спартак» не выигрывал у клуба из Екатеринбурга с 30 сентября 2017 года . В 12-м туре РПЛ москвичи победили со счетом 2:0, когда их еще тренировал Массимо Каррера.

«На мой взгляд, это была худшая игра нашей команды в нынешнем сезоне. Не понимаю, что именно у нас не получилось и почему мы провели такой матч. В этом будет разбираться главный тренер. Мы сыграли просто безобразно. Обидно и стыдно перед болельщиками, что мы показали такую игру в Москве», - говорил в интервью «Известиям» президент «Урала» Григорий Иванов.

Больше такие провалы не повторялись.