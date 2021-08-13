Педро Роша

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Педро Роша уйдет из «Спартака» в платную аренду в бразильский «Атлетико Паранаэнс»
#Педро Роша
Футбол
«Спартак» отдал Рошу в аренду «Крузейро» до конца года
#Педро Роша
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«Спартак» потратил на Рошу 12 млн и не знает, куда деть: то сдает в аренду, то выкидывает в ФНЛ из-за лимита
#Педро Роша
Обидная история для Роши. Забил мяч, получил карточку, VAR отменил гол, а карта осталась
#Педро Роша
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#Спартак
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