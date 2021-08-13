Педро Роша уйдет из «Спартака» в платную аренду в бразильский «Атлетико Паранаэнс»

«Спартак» и «Атлетико Паранаэнс» договорились о годичной аренде Педро Роши.

Аренда будет платной и с обязательным выкупом.

Он последует, если Роша сыграет определенный процент игрового времени.

«Спартак» написал, что Роша пошел на понижение зарплаты ради сделки.

Он выступал за «Спартак» с начала 2017 года, перейдя туда из бразильского «Гремио». После этого он дважды уезжал в Бразилию в аренду.

Всего провел за «Спартак» 19 игр, забив один гол и отдав два ассиста.