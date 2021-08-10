Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро

На вопрос – почему такая ротация уже в начале сезона – Витория отвечал так:

«Мы играем каждые 3,5 дня. В прошлом году сыграли 30-31 игру, в Европе играют 50 игр. Для введения плотности мы пришли к ротации. Нет значения, начало сезона или конец. Поэтому, когда такой плотный график, мы не может говорить о том, что у нас есть только 11 человек. Это другая игровая динамика. Я всем игрокам доверяю. Игры не всегда идут так, как запланировано, но мы работаем».

Еще один момент: сразу четыре полузащитника были задействованы на Евро-2020, поэтому вернулись в «Спартак» позже.

Зобнин вылетел с Россией после группового этапа.

Промес и Ларссон покинули турнир после 1/8 финала.

Крал прибыл после четвертьфинала.

Например, в защите, где на Евро был задействован только Джикия, изменение было лишь одно за эти пять матчей. В привычной четверке Рассказов-Жиго-Джикия-Айртон в матче против «Нижнего Новгорода» вышел Кутепов вместо Джикии. Больше изменений не было.