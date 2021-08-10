Витория в пяти матчах Спартака попробовал пять разных сочетаний полузащитников. Четыре игрока оттуда вернулись после Евро
«Спартак» выставил на матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов против «Бенфики» следующий состав:
Руй Витория усадил в запас Александра Соболева, присел и Йоррит Хендрикс. Но главное – полузащита. Там опять новое сочетание.
Давайте вообще проследим с «Кубка Париматч Премьер» (далее – КПП). Если «Спартак» проводил все матчи по схеме 4-2-3-1 (или переключался на нее по ходу матча), то так выглядели расстановки в полузащите. Особое внимание – на атакующую тройку:
- КПП с «Сочи»: Хендрикс-Умяров, Бакаев-Игнатов-Мирзов.
- КПП с «Рубином»: Хендрикс-Умяров, Мозес-Бакаев-Мирзов.
- КПП с «Химками»: Умяров-Зобнин, Мозес-Ларссон-Промес.
- РПЛ с «Рубином»: Умяров-Зобнин, Мозес-Лассон-Промес.
- РПЛ с «Крыльями Советов»: Умяров-Зобнин, Бакаев-Игнатов-Мозес.
- ЛЧ с «Бенфикой»: Умяров-Хендрикс, Бакаев-Зобнин-Ларссон.
- РПЛ с «Нижним Новгородом»: Крал-Хендрикс, Мозес-Ларссон-Мирзов.
- ЛЧ с «Бенфикой»: Умяров-Зобнин, Бакаев-Ларссон-Ломовицкий.
Если с опорной зоной примерно ясно, хотя и там частые изменения, то в атакующей линии лишь одно совпадение. При этом в официальных матчах (их пять – три в РПЛ и два в ЛЧ) в стартовом составе каждый раз выходила новая тройка.
На вопрос – почему такая ротация уже в начале сезона – Витория отвечал так:
«Мы играем каждые 3,5 дня. В прошлом году сыграли 30-31 игру, в Европе играют 50 игр. Для введения плотности мы пришли к ротации. Нет значения, начало сезона или конец. Поэтому, когда такой плотный график, мы не может говорить о том, что у нас есть только 11 человек. Это другая игровая динамика. Я всем игрокам доверяю. Игры не всегда идут так, как запланировано, но мы работаем».
Еще один момент: сразу четыре полузащитника были задействованы на Евро-2020, поэтому вернулись в «Спартак» позже.
- Зобнин вылетел с Россией после группового этапа.
- Промес и Ларссон покинули турнир после 1/8 финала.
- Крал прибыл после четвертьфинала.
Например, в защите, где на Евро был задействован только Джикия, изменение было лишь одно за эти пять матчей. В привычной четверке Рассказов-Жиго-Джикия-Айртон в матче против «Нижнего Новгорода» вышел Кутепов вместо Джикии. Больше изменений не было.
У соперника «Спартака» – «Бенфики» – была интересная история ровно десять лет назад. В июле проводился Кубок Америки, и уругвайский защитник «Бенфики» Макси Перейра дошел до финала, который его команда выиграла у Парагвая.
Финал проходил 24 июля, а уже 27-го Перейра вышел на полчаса в игре квалификации ЛЧ против «Трабзонспора». Учитывая празднование победы в Кубке Америки и многочасовой перелет – появился на поле через три дня. А через неделю в ответной игре уже вышел в стартовом составе.