Сенсация состава «Спартака» на Лигу чемпионов – Хендрикс. Не играл в старте с февраля, но лучший по опыту в еврокубках

«Спартак» и «Бенфика» встретились в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Обе команды выпустили неожиданные стартовые составы. В запасе «Бенфики» остался 20-летний Гонсало Рамос. Он забивал «Лиллю» и «Каса Пиа» на предсезонке. За это решение фанаты «Бенфики» критикуют тренера Жезуша в комментариях в твиттере.

Со стороны «Спартака» в стартовом составе вышел Йоррит Хендрикс. Он не играл в старте «Спартака» с февраля. Тогда появлялся в Кубке России против «Динамо» (0:2) и в РПЛ с «Рубином» (0:2). Оба матча с ним в старте «Спартак» проиграл. Потом Хендрикс проводил на поле максимум 60 минут. Это было в матче с «Уралом», где он вышел на замену в первом тайме.

Хендрикс потерял место в составе еще при Тедеско, но и Витория тоже не сразу его рассмотрел. «Спартак» уже провел два официальных матча в новом сезоне РПЛ. Против «Рубина» Хендрикс остался неиспользованным запасным. В матче с «Крыльями» он вышел на заключительные пять минут основного времени. Тогда Хендрикс заменил Бакаева.