Сенсация состава «Спартака» на Лигу чемпионов – Хендрикс. Не играл в старте с февраля, но лучший по опыту в еврокубках
«Спартак» и «Бенфика» встретились в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Обе команды выпустили неожиданные стартовые составы. В запасе «Бенфики» остался 20-летний Гонсало Рамос. Он забивал «Лиллю» и «Каса Пиа» на предсезонке. За это решение фанаты «Бенфики» критикуют тренера Жезуша в комментариях в твиттере.
Со стороны «Спартака» в стартовом составе вышел Йоррит Хендрикс. Он не играл в старте «Спартака» с февраля. Тогда появлялся в Кубке России против «Динамо» (0:2) и в РПЛ с «Рубином» (0:2). Оба матча с ним в старте «Спартак» проиграл. Потом Хендрикс проводил на поле максимум 60 минут. Это было в матче с «Уралом», где он вышел на замену в первом тайме.
Хендрикс потерял место в составе еще при Тедеско, но и Витория тоже не сразу его рассмотрел. «Спартак» уже провел два официальных матча в новом сезоне РПЛ. Против «Рубина» Хендрикс остался неиспользованным запасным. В матче с «Крыльями» он вышел на заключительные пять минут основного времени. Тогда Хендрикс заменил Бакаева.
В январе 2021 года «Спартак» купил Хендрикса из ПСВ за 500 тысяч евро. До этого он никогда не играл за пределами Нидерландов. Зато именно с ПСВ Хендрикс получил большой опыт международных матчей. Transfermarkt пишет, что Хендрикс провел 48 еврокубковых игр. Ни у одного игрока «Спартака» даже близко нет такого еврокубкового опыта.
Так распределились по еврокубкам матчи Хендрикса в составе ПСВ:
- Основной раунд Лиги Европы – 23
- Основной раунд Лиги чемпионов – 15
- Квалификация Лиги Европы – 8
- Квалификация Лиги чемпионов – 2
Только Квинси Промеса можно хотя бы немного сравнить по опыту с Хендриксом. Он провел в еврокубках 33 матча. Считаем по такой же схеме: 15+13+3+2. Промес пропускает игру с «Бенфикой» из-за травмы. Из-за нее же не играет в обороне Павел Маслов, а Виктор Мозес (25 матчей в еврокубках) по медицинским причинам остался на скамейке.
На опыт Хендрикса обращают внимание и фанаты в твиттере, хотя основная эмоция от его появления – удивление. Опыт Хендрикса учитывался еще в момент его трансфера в «Спартак». Даже ПСВ рассказывал на официальном сайте: «Он дошел до 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА в 2016 году и был ключевым игроком».
«Спартак» еще летом прояснял будущее Хендрикса. Спортивный директор Попов рассказывал, что у игрока были предложения из других лиг. Но «Спартак» и Хендрикс вместе решили: он получит шанс с приходом Витории. Еще одно важное пояснение от Попова, которое объясняет долгое нахождение Хендрикса в запасе: «Хендрикс приобретался под нового главного тренера».