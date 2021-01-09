Новичок «Спартака» лысел всю взрослую жизнь. Сделал трансплантацию волос по специальной методике
Йоррит Хендрикс переходит из ПСВ в «Спартак». Подробности трансфера читайте тут, но игроку осталось только пройти медицинское обследование. Хендриксу 25 лет. За всю карьеру он никогда не уезжал из Нидерландов. Там уже имеет семью и детей, а в 2020 году наконец-то исполнил главную мечту по взрослой жизни. Хендрикс перенес трансплантацию волос.
С Хендриксом занимался доктор Йылмаз Кахраман. Он сам столкнулся с проблемой облысения, а позже открыл клинику для трансплантации волос. Именно в нее и обратился Хендрикс, который начал лысеть еще в 17 лет. Проблемы с волосами сказывались на психике Хендрикса – он очень переживал. По работе Кахрамана уже снят документальный мини-фильм.
Летом Хендрикс написал в инстаграме: «Неделю назад меня лечили с помощью новейшего метода стволовых клеток. Большое спасибо клинике Hairworld Istanbul и Йылмазу Кахраману за хороший уход. Это был незабываемый опыт». Позже Хендрикс еще раз приезжал в клинику, чтобы пройти дополнительные процедуры на имплантированных волосах.
На сайте клиники написано, что на первую консультацию Хендрикс пришел вместе со своей девушкой. Они вместе уже много лет, но официально еще не женаты. Свадьбу планируют на июнь 2021 года. К этому времени нужно, чтобы с волосами у Хендрикса все было хорошо. Именно такая задача стояла перед клиникой, когда Хендрикс туда обратился.
Хендрикс сделал предложение девушке еще в июне 2019 года. Тогда он был таким:
На официальном сайте ПСВ даже есть подборка причесок Хендрикса в клубной академии. Когда-то у него были даже такие волосы:
Сейчас все вернулось – процедура удалась: