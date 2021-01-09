Новичок «Спартака» лысел всю взрослую жизнь. Сделал трансплантацию волос по специальной методике

Йоррит Хендрикс переходит из ПСВ в «Спартак». Подробности трансфера читайте тут, но игроку осталось только пройти медицинское обследование. Хендриксу 25 лет. За всю карьеру он никогда не уезжал из Нидерландов. Там уже имеет семью и детей, а в 2020 году наконец-то исполнил главную мечту по взрослой жизни. Хендрикс перенес трансплантацию волос.

С Хендриксом занимался доктор Йылмаз Кахраман. Он сам столкнулся с проблемой облысения, а позже открыл клинику для трансплантации волос. Именно в нее и обратился Хендрикс, который начал лысеть еще в 17 лет. Проблемы с волосами сказывались на психике Хендрикса – он очень переживал. По работе Кахрамана уже снят документальный мини-фильм.