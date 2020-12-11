Матч в Китае отменен, потому что волосы футболистки «недостаточно черные». Это запрет департамента образования

Зачем вдруг понадобилась информация об отмененном матче женских университетских команд Китая? Простой ответ: такой причины отмены в мировом футболе, кажется, не было еще никогда.

Плановый матч между футболистками университетов Фучжоу и Цзимэй не состоялся по вине игроков Фучжоу.

Девушки покрасили волосы и собирались так играть.

Нельзя – волосы нужно было перекрашивать обратно в черный цвет, чем они и занялись.

Организаторы указали на футболистку, чей цвет волос, по их мнению, был недостаточно черным.

У команды так и не набралось нужного количества игроков.

Отмена матча.

Известно, что на «недостаточно черные» волосы указала команда соперника. У департамента образования провинции Фуцзянь есть запреты для спортсменов – на необычные прически, крашеные волосы, татуировки, ношение украшений. Длинные волосы нельзя носить парням.

На китайском сервисе микроблогов Weibo хэштег о поражении команды из-за волос собрал 180 миллионов просмотров. Комментарии были разными. Настроения такие:

Стоило бы обращать внимание на улучшении навыков игроков.

Футбольная культура Китая недостаточно терпима и снисходительна.

Требования правильные, так как игроки становятся кумирами школьников и показывают пример.

Возможно, такие правила приняты, так как девушки в Китае очень часто красят волосы. К разговору о примерах – звездой прошлого женского ЧМ стала Меган Рапино, носившая прическу с фиолетовым оттенком.

На сайте университета матч был упомянут так: «Он не состоялся по некоторым причинам, и мы проиграли, но всем была очевидна сила и решимость команды. Они извлекли урок из случившегося и изменили отношение». На следующий день команда выиграла у соперников из другого университета и заняла второе место в турнире.