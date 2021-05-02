чемпионат Нидерландов

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Футбол
«Аякс» досрочно выиграл чемпионат Нидерландов. У него 25 побед за 31 матч в сезоне 🥇
#Аякс
Футбол
«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
#Себастьян Аллер
Футбол
Вратарь «Аякса» Онана получил годовую дисквалификацию. Он принял лекарство жены, в анализах найден фуросемид
#Андре Онана
Футбол
ПСВ подтвердил договоренность со «Спартаком» по Хендриксу
#Йоррит Хендрикс
Футбол
«Спартак» подпишет полузащитника из ПСВ. Клуб подтвердил договоренность о трансфере
#Йоррит Хендрикс
Футбол
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
#Себастьян Аллер
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Голландец Блинд заплакал после победы. Он дружит с Эриксеном и тоже страдает от больного сердца
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#Дэйли Блинд
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«Аякс» расплавил чемпионский трофей на 42 тысячи кусочков. И подарил их владельцам абонементов
#Аякс
Роббен сыграл в старте впервые за семь месяцев. Сделал два ассиста, а потом всплакнул во время интервью
#Арьен Роббен
Промес два раза ушел из «Аякса» со скандалом. Сейчас – поножовщина, раньше – бесил всех в клубе
#Квинси Промес
Победный ритуал Круиффа: бил вратаря в живот и плевался жвачкой. Однажды забыл его – и «Аякс» проиграл в финале еврокубка
#Йохан Круифф
Вратарь «Аякса» дисквалифицирован за фуросемид. В спорте этот препарат нужен для похудения и скрытия допинга
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#Андре Онана
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