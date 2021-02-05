«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал

«Аякс» официально рассказал, что Себастьян Аллер не попал в заявку на Лигу Европы из-за административной ошибки.

Клуб обратился в УЕФА с просьбой о добавлении Аллера в заявку, но получил отказ. Игрок по-прежнему может играть в чемпионате и Кубке Нидерландов.

Себастьян Аллер – самый дорогой игрок в истории «Аякса». «Вест Хэм» получил за него 22,5 миллиона евро.

Аллер перешел в «Аякс» зимой. Он уже сыграл шесть матчей в чемпионате Нидерландов, забил два гола и сделал четыре ассиста.

«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше