Себастьян Аллер
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«Аякс» не заявит на Лигу Европы самого дорогого игрока в истории клуба. УЕФА отказал
05 февраля, 16:14
«Аякс» официально рассказал, что Себастьян Аллер не попал в заявку на Лигу Европы из-за административной ошибки.
Клуб обратился в УЕФА с просьбой о добавлении Аллера в заявку, но получил отказ. Игрок по-прежнему может играть в чемпионате и Кубке Нидерландов.
Себастьян Аллер – самый дорогой игрок в истории «Аякса». «Вест Хэм» получил за него 22,5 миллиона евро.
Аллер перешел в «Аякс» зимой. Он уже сыграл шесть матчей в чемпионате Нидерландов, забил два гола и сделал четыре ассиста.
«Аякс» купил Себастьяна Аллера за 22,5 млн евро. В 2019-м «Вест Хэм» заплатил за его переход в два раза больше
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