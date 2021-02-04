Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват

В январе «Аякс» купил нападающего «Вест Хэма» Себастьяна Аллера. И заплатил за него рекордные для себя деньги – 22,5 млн евро. А «Вест Хэм» вообще платил «Айнтрахту» 50 миллионов. Итог – 54 матча и 14 голов (и только три в этом сезоне).

Аллер уже успел сыграть шесть игр в чемпионате, забить два гола и сделать четыре ассиста.

Клуб мог включить Аллера в заявку и на Лигу Европы (в 1/16 «Аякс» играет с «Лиллем»). Время было до второго февраля, но по неизвестной причине клуб этого не сделал. «Аякс» признался в ошибке.

«Это правда, что Аллер не заявлен в Лигу Европы. Мы сотрудничаем с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА, чтобы выяснить, что именно пошло не так».

При этом «Аякс» включил в заявку Уссаму Идрисси (арендован у «Севильи») и Квинси Промеса. Но он должен совсем скоро вернуться в «Спартак». Клуб даже подтверждает право его выкупа.