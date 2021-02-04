Ой, «Аякс» подписал форварда за 22,5 млн и забыл включить его в заявку на Лигу Европы. Клуб не знает, кто виноват
В январе «Аякс» купил нападающего «Вест Хэма» Себастьяна Аллера. И заплатил за него рекордные для себя деньги – 22,5 млн евро. А «Вест Хэм» вообще платил «Айнтрахту» 50 миллионов. Итог – 54 матча и 14 голов (и только три в этом сезоне).
Аллер уже успел сыграть шесть игр в чемпионате, забить два гола и сделать четыре ассиста.
Клуб мог включить Аллера в заявку и на Лигу Европы (в 1/16 «Аякс» играет с «Лиллем»). Время было до второго февраля, но по неизвестной причине клуб этого не сделал. «Аякс» признался в ошибке.
«Это правда, что Аллер не заявлен в Лигу Европы. Мы сотрудничаем с Федерацией футбола Нидерландов и УЕФА, чтобы выяснить, что именно пошло не так».
При этом «Аякс» включил в заявку Уссаму Идрисси (арендован у «Севильи») и Квинси Промеса. Но он должен совсем скоро вернуться в «Спартак». Клуб даже подтверждает право его выкупа.
Подписание Аллера – это замена 37-летнего Класа-Яна Хунтелара, который вернулся в «Шальке». Он забил за «Аякс» в этом сезоне семь голов в 14 матчах.
Без Промеса у клуба не будет в Лиге Европы нападающих старше 20 лет.
- Лассина Траоре (20 лет) – 11 матчей и семь голов в этом сезоне.
- Бриан Броббей (19) – пять матчей и два гола.
- Сонтье Хансен (18) – одна игра за основу «Аякса»
Но есть еще полузащитник Душан Тадич (32), который может сыграть в нападении.