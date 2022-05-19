«Айнтрахт» сыграет в Лиге чемпионов, заняв всего 11-е место в чемпионате – спасибо свежему бонусу УЕФА для Лиги Европы

«Айнтрахт» вышел в ЛЧ благодаря специальному правилу УЕФА

УЕФА ввел это правило в 2015-м (точнее, оно начало действовать с сезона-2015/16), но бывший президент организации Мишель Платини говорил об этом раньше. Вот его цитата от 2012-го года:

«Я всеми руками за то, чтобы победители Лиги Европы выходили в Лигу чемпионов. Это усилит привлекательность турнира. Это придаст командам больше желания бороться за победу в нем. Я знаю некоторые топ-клубы, которые не считают Лигу Европы за настоящий турнир. Думаю, возможность играть в ЛЧ после победы там придаст многим стимул».

Изначально УЕФА рассматривал выступление победителей ЛЕ с последнего квалификационного раунда ЛЧ, но с сезона-2017/18 изменил решение и начал отправлять их напрямую в группу. Что было до этого? Денежное вознаграждение и право сыграть в Суперкубке.