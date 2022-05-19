«Айнтрахт» сыграет в Лиге чемпионов, заняв всего 11-е место в чемпионате – спасибо свежему бонусу УЕФА для Лиги Европы
«Айнтрахт» – победитель Лиги Европы сезона-2021/22. В финале он обыграл «Рейнджерс» по пенальти (1:1 – в основное и дополнительное, 5:4 – в серии) и взял первый за 42 года еврокубок (и третий всего).
Приятный бонус – участие в Лиге чемпионов впервые в своей истории. Парадокс в том, что клуб в этом сезоне Бундеслиги занял 11 место. От зоны ЛЧ его отделяет целых 16 очков.
«Айнтрахт» вышел в ЛЧ благодаря специальному правилу УЕФА
УЕФА ввел это правило в 2015-м (точнее, оно начало действовать с сезона-2015/16), но бывший президент организации Мишель Платини говорил об этом раньше. Вот его цитата от 2012-го года:
«Я всеми руками за то, чтобы победители Лиги Европы выходили в Лигу чемпионов. Это усилит привлекательность турнира. Это придаст командам больше желания бороться за победу в нем. Я знаю некоторые топ-клубы, которые не считают Лигу Европы за настоящий турнир. Думаю, возможность играть в ЛЧ после победы там придаст многим стимул».
Изначально УЕФА рассматривал выступление победителей ЛЕ с последнего квалификационного раунда ЛЧ, но с сезона-2017/18 изменил решение и начал отправлять их напрямую в группу. Что было до этого? Денежное вознаграждение и право сыграть в Суперкубке.
Вместо кого в Лигу чемпионов попадает победитель ЛЕ
В топ-4 лигах (Англия, Испания, Германия и Италия) четыре команды имеют лигочемпионскую квоту. Но от одного из этих чемпионатов может поехать пять команд в ЛЧ, если в этой лиге будет победитель Лиги Европы и он по итогам сезона займет место ниже первой четверки.
Рассмотрим на примере случай «Айнтрахта». От Бундеслиги в следующей ЛЧ должны играть «Бавария», «Боруссия» Д, «Байер» и «Лейпциг». «Айнтрахт» занял 11-е место, поэтому он просто составит этим клубам компанию в Лиге чемпионов-2022/23 – и начнет ее с группового этапа как победитель ЛЕ.
В этом правиле УЕФА есть парочка интересных особенностей:
- Если команда из топ-4 лиг в своем чемпионате прошла квалификацию в Лигу чемпионов и взяла ЛЕ, то путевка в ЛЧ переходит третьей команде из пятой европейской лиги – то есть Франции. Так было в сезоне-2017/18. Победителем Лиги Европы стал «Атлетико», занявший второе место в Примере и напрямую квалифицировавшийся в главный еврокубок. Так путевку в ЛЧ-2018/19 получил «Лион», занявший третье место во Франции. В Лиге везло, кстати, не только ему, но и «Ренну» (в сезоне-2019/20);
- А может ли команда финишировать в лигочемпионской зоне, но не сыграть в самой ЛЧ в следующем сезоне? Может. Это если победители Лиги чемпионов и ЛЕ будут из той же страны и завершат сезон вне топ-4.
Попадали ли ранее в Лигу чемпионов благодаря Лиге Европы
Да, было дело:
• «Севилья» в сезоне-2014/15 заняла пятое место в чемпионате, но выиграла Лигу Европы. В следующем сезоне выступала в Лиге чемпионов;
• Снова «Севилья», которая в сезоне-2015/16 взяла ЛЕ и сыграла на следующий год в ЛЧ, хотя сезон завершила на седьмом месте;
• «Манчестер Юнайтед» завершил АПЛ-2016/17 на шестом месте, но благодаря ЛЕ в следующем сезоне оказался в Лиге чемпионов;
• В этом сезоне ЛЧ не было бы чуда «Вильярреала», если бы не его победа в Лиге Европы-2020/21.