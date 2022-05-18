В чем феномен «Айнтрахта» – как так они ничего не добились внутри страны, но покорили Европу
Удивительный «Айнтрахт». В этом сезоне вылетел на первой стадии Кубка Германии от команды из третьей лиги. В чемпионате занял 11-е место. Но не проиграл ни одного матча в Лиге Европы и вышел в финал. Это их первый европейский финал за 42 года и аж второй выход в европолуфинал за три года.
Давайте разберемся в этом феномене: как посредственная игра в чемпионате совместима с выдающейся в еврокубках?
Перед сезоном «Айнтрахт» почти полностью обновился и долго адаптировался
Летом 2021-го из клуба ушли пять игроков основы. Плюс тренерская перестановка: Ади Хюттера сменил Оливер Гласнер. Пришло восемь новых футболистов. При этом стратегия «Айнтрахта» такова, что они всегда продают лучших футболистов, а на замену им покупают недорогих талантов. За последние три сезона у них второй трансферный баланс в Бундеслиге (+48 миллионов евро).
Короче, летом «Айнтрахт» глобально обновился и долго перестраивался. В начале сезона они мучились. Одна победа в десяти турах. «Айнтрахт» шел рядом с зоной вылета. Зато все получалось в Лиге Европы – там у них была несложная группа («Олимпиакос», «Фенербахче», «Антверпен»): три победы, три ничьих.
В начале сезона Гласнер много экспериментировал и пытался навязать команде новую игру – от себя, с мячом. Но к концу осени все это бросил. Перестроился на привычные для команды 3-4-3, отказался от владения. Вертикализировал стиль и сделал упор на контратаки и переходные фазы. С того момента «Айнтрахт» ожил.
Так в чем же магия «Айнтрахта» – в 7 пунктах объясняют Хави и эксперты по клубу
1. «Айнтрахт» исторически кубковая команда. У них всего одно золото Бундеслиги (в 1959 году), но:
- пять Кубков Германии (и три финала),
- победа в Кубке УЕФА,
- финал Кубка европейских чемпионов.
«Айнтрахт» будто умеет готовиться к конкретным большим матчам. К тем, где они могут вылететь, где условия более экстренные, чем в Бундеслиге. Плюс у них восьмой по стоимости состав в Бундеслиги. То есть они изначально не претендуют на высокие места в чемпионате. И их 11 место – в целом, закономерно.
2. Самый удобный игровой сценарий для «Айнтрахта» – когда соперник владеет мячом. Но в Бундеслиге половина команд против них играет, глубоко обороняясь – и «Айнтрахту» некомфортно. А в Лиге Европы – наоборот: много владеющих мячом, атакующих команд. Те же «Бетис» и «Барселна» – это идеальные соперники для стиля «Айнтрахта».
За игру без мячу и физическую подготовку их хвалил Хави: «Они очень хорошо использовали свои сильные стороны. Были отлично подготовлены физически и прекрасно действовали в своей штрафной. Такую игру на контратаках и в контрпрессинге я видел лишь у нескольких команд в карьере».
3. Комментатор «Матч ТВ» и спец по немецкому футболу Роман Нагучев рассказал «Голу» свое видение: «Просто Бундеслига – реально очень сильный чемпионат. Команда с условного 14-го места предлагает разные современные футбольные решения. Тактика, подстройка, куча специфических позиций. У середняков АПЛ или Ла Лиги ничего такого нет. Поэтому «Вест Хэм» тактически беднее. А «Барса» привыкла, что команды уровня «Айнтрахта» – «Осасуны» и «Мальорки» – сдаются еще до стартового свистка. Битва середняков Ла Лиги – мучение, а такой же матч в Бундеслиге – футбол».
4. Болельщица «Айнтрахта» Лилия Ковальская, которая ведет клубный телеграм-канал: «Это не кубковая магия. «Айнтрахт» бросил все силы на Лигу Европы, поэтому плохо выступил в чемпионате. Сделал ставку на еврокубки, а бороться и за чемпионат, и за ЛЕ ресурсы не позволяют. И «Айнтрахт» такая команда, которая всегда на полную выкладывается в Лиге Европы, в отличие от многих других немецких клубов».
5. У специалиста по Бундеслиги журналиста Михаила Бирюкова такое видение: «У Айнтрахта очень жирная заявка, состав реально большой, у Гласнера есть возможность ротировать – он ей пользуется.
Мне показалось, к середине сезона Франкфурт расставил приоритеты – в ЛЕ достаточно мобилизоваться на конкретный матч, в чемпионате приходится думать о всей дистанции. В ситуации «Айнтрахта», в клубе, где на ходу идет перестройка, посчитали кубковый турнир более подходящим, чтобы основные силы бросить на него – так и в ЛЧ проще попасть. Гласнер мог пожертвовать в конце сезона игроками основы на матч с «Байером» ради их отдыха под ЛЕ.
С «Айнтрахтом», который играл в полуфинале ЛЕ несколько лет назад, я бы не сопоставлял – скорее совпадение. Разные команды, по потенциалу эта может и сильнее даже».
6. Еще большая заслуга у двух лучших игроков команды: Филипа Костича и Эвана Н’Дика. Костич играет левого флангового игрока, при этом он лучший в команде по голевым действиям (7 голов, 14 ассистов во всех турнирах). Он может навесить с любой позиции, под давлением, набегу или стоя, по катящемуся или лежащему мячу – без разницы, он обязательно точно подаст.
Н’Дика – центральный защитник. При этом у него 4+4 в сезоне. Он главный защитник команды, самый надежный, хоть ему и 22 года. И второй после вратаря Траппа по количеству минут в сезоне. Вероятно, летом за ним придет большой клуб – он уже игрок уровня Конате или Упамекано.
7. Фанаты «Айнтрахта». Они одни из самых сплоченных и страстных в Германии. И они уничтожают болельщиков соперников даже на выездах.
Главный момент этого сезона – как около 30 тысяч фанатов «Айнтрахта» приехали в Барселону, хотя у них была квота только на пять тысяч мест. Сначала они оккупировали центр города и несколько дней зажигали там. А потом почти все попали на стадион, скупив билеты у перекупщиков. Во время матча казалось, что это домашний стадион «Айнтрахта».
В следующей стадии «Вест Хэм» испугался и выделил им только шесть тысяч гостевых билетов. Но в Лондон приехало больше десяти тысяч, а гендир «Айнтрахта» говорил: «Не хочу раскрывать секреты, но наши фанаты очень креативные. Будут приложены все усилия, чтобы получить значительно больше билетов. Вы можете быть уверены в этом на 100%». В итоге на игре было как раз около десяти тысяч фанатов «Айнтрахта».