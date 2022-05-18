В чем феномен «Айнтрахта» – как так они ничего не добились внутри страны, но покорили Европу

Удивительный «Айнтрахт». В этом сезоне вылетел на первой стадии Кубка Германии от команды из третьей лиги. В чемпионате занял 11-е место. Но не проиграл ни одного матча в Лиге Европы и вышел в финал. Это их первый европейский финал за 42 года и аж второй выход в европолуфинал за три года.

Давайте разберемся в этом феномене: как посредственная игра в чемпионате совместима с выдающейся в еврокубках?

Перед сезоном «Айнтрахт» почти полностью обновился и долго адаптировался

Летом 2021-го из клуба ушли пять игроков основы. Плюс тренерская перестановка: Ади Хюттера сменил Оливер Гласнер. Пришло восемь новых футболистов. При этом стратегия «Айнтрахта» такова, что они всегда продают лучших футболистов, а на замену им покупают недорогих талантов. За последние три сезона у них второй трансферный баланс в Бундеслиге (+48 миллионов евро).

Короче, летом «Айнтрахт» глобально обновился и долго перестраивался. В начале сезона они мучились. Одна победа в десяти турах. «Айнтрахт» шел рядом с зоной вылета. Зато все получалось в Лиге Европы – там у них была несложная группа («Олимпиакос», «Фенербахче», «Антверпен»): три победы, три ничьих.

В начале сезона Гласнер много экспериментировал и пытался навязать команде новую игру – от себя, с мячом. Но к концу осени все это бросил. Перестроился на привычные для команды 3-4-3, отказался от владения. Вертикализировал стиль и сделал упор на контратаки и переходные фазы. С того момента «Айнтрахт» ожил.