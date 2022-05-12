Почему жители Германии – немцы, а не германцы
Необычное исключение русского языка – жителей Германии мы называем немцами. Есть несколько причин, почему так вышло.
Слово «немец» отсылает к древнерусскому слову «ньмьць» – человеку, который говорит непонятно. Дальше оно трансформировалось в слово «немой». Нижегородские летописи подтверждают, что средневековая Русь называла немцами всех иностранцев.
В документе 1588 года есть такое перечисление народов: «Английские, барабрнские, венецкие, галанские, датские, каянские, курляндские, прусские, свейские, французские, шкоцкие, шранские немцы».
Значение слова «немец» в значении «чужак» хорошо видно через популярную легенду о Петре I. Во время его правления ходили слухи, что его происхождение – тайна, а его отец – немец. Вот, например, сохранившиеся свидетельства крепостных тех лет, которые были недовольны борьбой Петра с традициями: бритьем бороды, навязывание немецкой одежды.
«Государь не царского колена, немецкой породы, а великого государя скрыли немцы у мамок в малых летех, а вместо него подменили нова. Немцы лукавы, лик под лик подводят».
Почему именно за жителями германских народов закрепилось слово «немцы»? Возможно, дело в том, что они составляли основную часть иностранцев, проникали в элиту. Например, во времена Ивана Грозного диаспора немцев так расширяется, что в Москве появляется район Немецкая слобода.
Но во всех языках нет определенности, от какого слова образовывать народ Германии. Это связано с тем, что немцы долго не были единой общностью и разделялись на другие народы: баварцы, тюринги, швабы, франки, саксы, алеманны.
Сейчас немцы называют себя deutsch («принадлежащий к народу») – это слово, которое восходит к латинскому theodiscus. От него, например, образован итальянский вариант «немца» – tedesco. В английском языке закрепилось латинское germans, во французском – allemands, от племени алеманнов. Есть версия, что немец в русском и других восточноевропейских языках появился от названия племени немет.