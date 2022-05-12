Почему жители Германии – немцы, а не германцы

Слово «немец» отсылает к древнерусскому слову «ньмьць» – человеку, который говорит непонятно. Дальше оно трансформировалось в слово «немой». Нижегородские летописи подтверждают, что средневековая Русь называла немцами всех иностранцев.

В документе 1588 года есть такое перечисление народов: «Английские, барабрнские, венецкие, галанские, датские, каянские, курляндские, прусские, свейские, французские, шкоцкие, шранские немцы».

Значение слова «немец» в значении «чужак» хорошо видно через популярную легенду о Петре I. Во время его правления ходили слухи, что его происхождение – тайна, а его отец – немец. Вот, например, сохранившиеся свидетельства крепостных тех лет, которые были недовольны борьбой Петра с традициями: бритьем бороды, навязывание немецкой одежды.

«Государь не царского колена, немецкой породы, а великого государя скрыли немцы у мамок в малых летех, а вместо него подменили нова. Немцы лукавы, лик под лик подводят».