Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

После этого в Уэльсе стали популярнее национальные движения, а власть Великобритании снижала значимость валлийского запретами и высмеиванием. Например, с помощью национального праздника эйстетвода, где участники пели и читали стихи только на английском. Только к середине ХХ века на этих фестивалях закрепился валлийский.

Самый стигматизирующий запрет был таким: учителя запрещали детям говорить на валлийском, а нарушителям вешали на шею табличку «Нет валлийскому» (Welsh not). Потом ребенок должен передать табличку другому однокласснику, который заговорит по-валлийски. Потом учителя их еще и пороли.

С голодовками и троллингом в судах валлийцы добились признания языка. Теперь в стране есть даже комиссар по валлийскому

Эта политика привела к тому, что сто лет назад валлийцы забеспокоились – все меньше людей знают родной язык. Были даже подсчеты, что через несколько поколений его носителей почти не останется. Но к XXI веку валлийский сохранил позиции через протестные акции.

Например, суд начал вестись на валлийском только в 40-х годах после случая, когда группа валлийцев протестовала против строительства базы ВВС в Уэльсе. Они были задержаны, но на суде принципиально говорили только на валлийском. Это стало поводом, чтобы уравнять его с английским в судопроизводстве.