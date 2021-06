Валлийский – сложный язык, которым не владеет даже половина Уэльса. Англичане притесняли его – и валлийцы прошли через порки в школах и голодовки

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 В валлийском алфавите (основан на латинском) нет букв Х и Z. Но есть удвоенные D и F, а еще PH, CH, TH, RH. W и Y есть, но в отличие от английского считаются гласными буквами.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Поэтому есть миф, что в валлийском есть слова без гласных звуков. Например, «ysbyty» (больница) или «ynys» (остров). Но примерно читаются они как «асбэти» и «анес».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Построение предложений в валлийском сложнее. Например, «I like gol.ru» в валлийском будет дословно записываться как «Am I [the] liking [of] gol.ru». А по-валлийски это пишется так: «Dw i'n hoffi gol.ru».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 В валлийском нет неопределенного артикля. Но есть сразу три определенных: y, yr , ’r.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Местоимения в предложениях обычно подкрепляются еще один раз. В английской интерпретации так строится фраза «его дом»: his house of him.

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Предложения в валлийском начинаются с глагола. Получается, например, так: «Собирается Кондратий на вечеринку».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Валлийская система подсчета напоминает французскую (основана на двадцатках). Но есть особенности: 16 – это «один на пятнадцати», 18 – «дважды девять».

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Самый длинный европейский топоним – из Уэльса. Это деревня Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch. 58 букв!

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 И да: Уэльс по-валлийски – это не Wales, а Cymru («кёмрэ»). Оно происходит от бриттского слова «соотечественники».