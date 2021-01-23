Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора
Фанаты «Арсенала» публикуют мемы о фамилиях игроков
Месут Озил уходит из «Арсенала» в «Фенербахче». На его место почти точно приходит в аренду Мартин Эдегор из «Реала». Это однотипная замена не только по позиции на поле.
Все дело в правильном написании фамилий и конкретных буквах внутри: Озил – Özil, Эдегор – Ødegaard. Люди в твиттере уже сокращенно называют Эдегора одной буквой – Ø.
Саймон Ллойд иронично написал: «О нет. Фанаты «Арсенала» теперь поменяют все символы на Ø в именах в твиттере?» Сами фанаты «Арсенала» реагируют на это лингвистическим мемом:
Прикол с фамилиями развивается не просто так. В 2013 году люди в Лондоне покупали именно правильные футболки Озила с умлаутом (двумя точками), когда он перешел в клуб. Иногда в клубном магазине возникали проблемы, хотя с произношением фамилии Озила у англичан всегда были сложности. Потому что в Англии нет умлаута – звучание Ö выглядит для них странным.
Откуда появились Ö и Ø
Латинский алфавит – основа для письменности в разных странах. В них на основе традиционных букв возникают различные модификации в алфавите. Они нужны под каждый конкретный язык. Пример: I имеет модификацию ï. Это такая же I, но с двумя точками наверху. По такой же схеме точки появились и в фамилии Озила.
От буквы О пошли разновидности Ö и Ø. Обе похожи на русскую Ё. «Известия» рассказывали о ее появлении в алфавите. Там есть отсылка к словам ученых, которые предлагали использовать Ö и Ø в русском языке для лучшей передачи звучания иностранных фамилий. От них в итоге отказались, а буква Ё в русском языке тоже до конца не прижилась.
Получилось, что именно буква О постоянно модернизируется и меняется. У нее очень много вариантов написания:
Ö используется для передачи звука при слиянии гласных
Сайт Turkush Football подробно рассказывал о правильном произношении фамилии Озила и значении умлаута. Ö используется для точной передачи значения фамилии при ее звучании.
Важно здесь и само происхождение фамилии Озила. Она образована из слияния двух слов турецкого языка: Öz (сущность, настоящий) + il (провинция, город). У Озила турецкие корни.
Умлаут изменяет артикуляцию и тембр гласных. Двойственные звуки произносятся за один раз. На выходе получается слияние звуков. Вот так Ö правильно произносится в немецком языке:
В случае с Ö есть детальное объяснение для русского языка. Если она идет после согласной, то транслируется через Ё. Если в начале слова или после гласной, то больше подходит Э. Точную передачу на русский это все равно не гарантирует, но примерно понимается так.
Фамилия Озила на немецком языке произносится так:
На примере хоккеиста Тима Штюцле мы рассказывали, что умлаут используется в немецком алфавите еще и для смягчения звучания. Важен он и для правильного произношения фамилии. Сам Штюцле рассказывал о постоянных спорах. Во время собеседований с клубами НХЛ многие функционеры пытались ее произнести – и не у всех получалось.
Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка
Ø – редкая модификация в скандинавских языках
Ø – модификация алфавита для норвежского языка. Такая же используется еще в датском и фарерском языках. Глобально по звучанию Ø = Ö, потому что обе буквы просто представляют из себя модификации буквы О. Для англичан в звучании точно не будет особенных различий, потому что там подобных модификаций нет.
Ø – одна из восьми гласных букв в норвежском алфавите. Это дополнительная буква (еще есть Æ и Å). Если мало нашей вставки, на ютубе есть отдельный урок по правильному произношению всех трех букв. Там все объясняет учитель из Норвегии. По использованию Ø норвежцы сравнивают себя со шведами – там как раз предпочитают Ö.
Научное значение Ø – передача огубленного гласного переднего ряда средне-верхнего подъема. Для простоты на письме часто заменяется на обычную О. В Германии и Турции на ее месте используется Ö. В самой Норвегии и Дании изначально в старых вариантах словарей тоже писалось Ö. Поэтому все примерно одинаково.
На русском языке Ø произносится так:
В норвежском:
Так звучит фамилия Мартина Эдегора в норвежском языке:
Интересно, что сам Эдегор не очень трепетно относится к фамилии. Он никогда не устраивал скандалов из-за ее написания на форме. Подстраивался под страну, где играет. В «Сосьедаде» на форме вообще не было Ø, в Нидерландах – была. «Реал» в 2021 году использует Ø в обозначении фамилии Эдегора, хотя в момент его первого перехода клуб просто на это забивал.
Игроки АПЛ думают о правильном написании фамилий. Либо не используют их вообще
Илкай Гюндоган всегда прописывает фамилию с умлаутом – как Озил. Серхио Агуэро тоже одновременно использует умлаут и прозвище «Кун» во время матчей. Келечи Ихеаначо – идеальный пример по трепетному отношению к фамилии. Он несколько лет добивался ее правильного написания во время матчей.
Ихеаначо родился в Нигерии и представляет народ игбо. Эта этническая группа доминирует по населению в южной части страны. На языке игбо говорят 24 миллиона человек. В нем есть специальные гласные, где точки ставятся под буквы. Так они тоже меняют произношение.
В «Манчестер Сити» Ихеаначо играл с классической фамилией на футболке. В «Лестере» – с точками. Ихеаначо рассказывал, почему настоял на таком написании: «Для меня это способ показать, откуда я родом. Чтобы люди знали, что у меня дома есть эта традиция. Если люди из моих родных мест посмотрят игру и увидят это, они будут гордиться».
Некоторые игроки АПЛ вообще не выходят на матчи с фамилиями на спине. Их нет на форме у Алли и ван Дейка – вместо этого там имена. Игрок «Арсенала» Томас Парти тоже так сделал, а потом рассказал: «Когда я начал играть, выбрал такое написание. Люди больше знакомы с Томасом, поэтому мне и нужно быть Томасом».
Дизайнерская компания Ogilvy & Mather создавала для Месута Озила специальный логотип. Умлаут изображен внутри буквы. С разработкой помогал сам Озил: «Мне очень понравилось участвовать в создании моего собственного логотипа. И результат великолепен. Мне особенно нравится логотип, потому что он одновременно креативный и гениально простой».
Сейчас у Озила другой логотип. И там тоже креативно прописан умлаут: