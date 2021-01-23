Что такое буква Ö? А что такое буква Ø? И почему они не равны нашей О? Разбираемся через Озила и Эдегора

Фанаты «Арсенала» публикуют мемы о фамилиях игроков

Месут Озил уходит из «Арсенала» в «Фенербахче». На его место почти точно приходит в аренду Мартин Эдегор из «Реала». Это однотипная замена не только по позиции на поле.

Все дело в правильном написании фамилий и конкретных буквах внутри: Озил – Özil, Эдегор – Ødegaard. Люди в твиттере уже сокращенно называют Эдегора одной буквой – Ø.

Саймон Ллойд иронично написал: «О нет. Фанаты «Арсенала» теперь поменяют все символы на Ø в именах в твиттере?» Сами фанаты «Арсенала» реагируют на это лингвистическим мемом: