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#Тим Штюцле #МЧМ-2021 #Россия U20 #Хоккей #НХЛ #Германия U20 #Оттава (х)

Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка

02 января, 17:48
Александр Плеханов

Тим Штюцле – перед драфтом НХЛ.

твиттер сборной Германии

Россия и Германия встретились в четвертьфинале на МЧМ-2021. Для немцев этот матч – новая проверка для лидера команды Тима Штюцле. Ему 18 лет, на драфте выбран «Оттавой» под третьим номером. В НХЛ еще не играл, но на МЧМ-2021 набрал 10 очков за четыре матча на групповом этапе. Поэтому все ждут, что Штюцле залетит в лигу уже с нового сезона.

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Обычно Штюцле обсуждают из-за его статистики, но сразу после драфта и за время МЧМ проявилась новая проблема – фамилия. На русском языке мы используем самый распространенный вариант, который пишут все главные СМИ. С иностранными медиа все сложнее. Stützle, Stuetzle и Stutzle – три самых распространенных варианта написания.

твиттер сборной Германии

TSN даже вспомнил голосование в одной из букмекерских контор. Там на двух строчках шли две разные фамилии Штюцле. В этом же материале TSN объяснил, что означает каждая из вариаций его фамилии. Stützle – немецкий вариант с умлаутом (две маленькие точки над u). Stuetzle – английский вариант, тоже правильный. Stutzle – ошибка, так писать нельзя.

Умлаут используется в немецком алфавите для смягчения звучания. Его не всегда можно прописать на клавиатуре, поэтому некоторые иностранные СМИ и фанаты просто этого не делают. Сам Штюцле над этим только посмеивается. Он рассказывал, что перед драфтом НХЛ в каждом клубе спрашивали о правильном произношении фамилии. У некоторых даже получалось.

«Оттава» использует в написании фамилии английскую версию (хотя сначала писала по-другому).

Аккаунт сборной Германии – правильную немецкую:

Сам Тим Штюцле в инстаграме – обе:

инстаграм Тима Штюцле

Умлаут больше важен именно для произношения фамилии. С этим у американцев и канадцев возникают ошибки, когда они говорят о Штюцле. The Athletic рассказывал об этом в отдельном материале, где было объяснение от самого Штюцле: «Правильно – «Stootz-LE». Умлаута нет в Америке и Канаде, им тяжело. Поэтому они произносят «Stutz-LE».

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Фамилию Штюцле стоит запомнить хотя бы из-за его действий на МЧМ. Вот он стоит у собственных ворот, а уже через несколько секунд Германия забивает:

Еще может так:

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