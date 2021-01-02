Все спорят из-за фамилии лидера Германии на МЧМ. У нее три варианта, легкий – ошибка

Россия и Германия встретились в четвертьфинале на МЧМ-2021. Для немцев этот матч – новая проверка для лидера команды Тима Штюцле. Ему 18 лет, на драфте выбран «Оттавой» под третьим номером. В НХЛ еще не играл, но на МЧМ-2021 набрал 10 очков за четыре матча на групповом этапе. Поэтому все ждут, что Штюцле залетит в лигу уже с нового сезона.

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Обычно Штюцле обсуждают из-за его статистики, но сразу после драфта и за время МЧМ проявилась новая проблема – фамилия. На русском языке мы используем самый распространенный вариант, который пишут все главные СМИ. С иностранными медиа все сложнее. Stützle, Stuetzle и Stutzle – три самых распространенных варианта написания.