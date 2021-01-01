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#МЧМ-2021 #Россия U20 #Канада U20 #Тим Штюцле #Хоккей #США U20 #Германия U20 #Родион Амиров #Джон-Джейсон Петерка #Дилан Козенс #Тревор Зеграс

Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа

01 января, 08:57

CTK/Global Look Press

Тревор Зеграс (США) лидирует в списке бомбардиров МЧМ-2021. За четыре игры на турнире он набрал 13 очков. Зеграс забросил шесть шайб и сделал семь ассистов.

На втором месте идет Дилан Козенс (Канада) – у него 11 очков. Тим Штюцле и Джон-Джейсон Петерка (оба – Германия) имеют по 10 очков на турнире.

Родион Амиров – главный бомбардир в составе сборной России U20. Он забил два гола и сделал четыре ассиста. Половину очков Амиров набрал в игре против Швеции (4:3, ОТ).

Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции

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#Джон-Джейсон Петерка
#Дилан Козенс
#Тревор Зеграс