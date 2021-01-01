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Зеграс – главный бомбардир МЧМ-2021 после группового этапа
01 января, 08:57
Тревор Зеграс (США) лидирует в списке бомбардиров МЧМ-2021. За четыре игры на турнире он набрал 13 очков. Зеграс забросил шесть шайб и сделал семь ассистов.
На втором месте идет Дилан Козенс (Канада) – у него 11 очков. Тим Штюцле и Джон-Джейсон Петерка (оба – Германия) имеют по 10 очков на турнире.
Родион Амиров – главный бомбардир в составе сборной России U20. Он забил два гола и сделал четыре ассиста. Половину очков Амиров набрал в игре против Швеции (4:3, ОТ).
Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции
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