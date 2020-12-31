Родион Амиров
МЧМ-2021
Хоккей
Россия U20
Швеция U20
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#Родион Амиров #Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Швеция U20

Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции

4 часа назад

Сборная России U20 обыграла Швецию U20 (4:3, ОТ) на групповом этапе МЧМ-2021. Теперь Россия не опустится ниже второго места в группе.

Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча

Родин Амиров – лучший игрок матча в составе сборной России. В этой игре он забросил шайбу и сделал два ассиста. Такая же статистика была у Амирова за три матча группового этапа.

На клубном уровне Амиров играет за «Салават Юлаев». В сезоне КХЛ он провел 23 матча, забил пять голов и сделал три ассиста. Амирову 19 лет.

Германия и Словакия – потенциальные соперники России в плей-офф МЧМ-2021. Сейчас все зависит от результата матча Швеции и США.

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