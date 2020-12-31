Россия прервала победную серию Швеции на групповых этапах МЧМ. Она продлилась 54 матча

Сборная России U20 победила Швецию U20 (4:3, ОТ) на групповом этапе МЧМ-2021. Эта победа позволила России временно занять первое место в группе.

Ниже второго места на групповом этапе сборная уже не опустится. В плей-офф она сыграет против Словакии или Германии. Теперь это зависит от результата матча Швеции и США.

До этого Швеция последний раз проигрывала на МЧМ 31 декабря 2006 года. Тогда было поражение от США (2:3 ОТ). Победная серия продлилась 14 лет и насчитывала 54 матча.

За это время сборная Швеции только один раз выиграла МЧМ. В 2012 году она обыграла в финале Россию (1:0). Еще пять раз шведы становились вторыми.

Амиров – лучший игрок сборной России в игре против Швеции