Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги
Сборная России U20 обеспечила себе место в плей-офф на МЧМ-2021. За время группового этапа она победила трех соперников, а единственное поражение случилось в игре с Чехией (0:2). В последней игре Россия победила Швецию (4:3, ОТ). Так прервалась 54-матчевая победная серия шведов на групповых этапах МЧМ.
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Другие достижения сборной России:
- Россия три раза реализовала большинство за матч против Швеции. Хуснутдинов так забил победный гол в овертайме. До этого была только одна реализация за три игры.
- В матче против США сборная оборвала серию неудач. До этого Россия проиграла американцам пять матчей подряд. Теперь выиграла со счетом 5:3.
- Родион Амиров имеет лучшую бомбардирскую статистику среди всех игроков сборной России. Он набрал шесть очков (2+4). У Хуснутдинова на очко меньше.
- Сборная России забила за групповой этап 16 голов. Это повторение результата из предыдущего сезона. Тогда тоже было 16 шайб, но сборная пропустила на одну меньше (8).
Сборная России привезла на МЧМ-2021 состав, который пробовался на взрослом уровне. На Кубке Карьяла эта команда трижды победила соперников по Евротуру.
Какими мы теперь знаем этих игроков:
🎹 Василий Подколзин – капитан сборной. Игроки рассказывают, что он идеально помогает партнерам. Еще у Подколзина есть музыкальные таланты, которые он показал перед турниром. Сам Подколзин говорил, что его мама играет на фортепиано. Он год отучился в музыкальной школе – умение сохранилось.
📖 Василий Пономарев постоянно читает. Он взял на МЧМ-2021 чемодан с книгами, а после игры с американцами рассказывал о роли чтения в подготовке: «Прочитал «Шантарам», она мне помогла. После нее прочитал еще «Пикник на обочине», и сейчас еще две книги читаю. Надеюсь, что к концу турнира их закончу».
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👑 Родион Амиров рассказывал в интервью Sport24 о звездной болезни Ярослава Аскарова. Ее все-таки нет, хотя слухи были: «Да я ему не дам словить звездную болезнь! Когда надо, могу его пожурить. У него есть люди, которые не дадут ему зазнаться. Но если где-то что-то будет проскакивать, то мы ему подскажем. Так сказать, на путь истинный наставим».
🥅 Сам Амиров перед турниром тренировал буллиты. В матче с Австрией травму получил Егор Чинахов. Позже он пропустил игру против шведов. Амиров реализовал буллит, который назначили в этом моменте. Потом говорил: «Мой буллит – домашняя заготовка». Россия разгромила Австрию со счетом 7:1. Для Амирова это был первый гол на турнире.
🥊 Илья Сафонов плохо влияет на главных звезд соперников. Перед турниром он столкнулся с канадцем Кирби Даком – тот вылетел до конца МЧМ. Уже во время первого матча Сафонов забросил шайбу в ворота США. В моменте с голом раскрученный вратарь Спенсер Найт сделал ему голевую передачу. После этой шайбы Найта заменил запасной кипер.