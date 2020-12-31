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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Родион Амиров #Егор Чинахов #Ярослав Аскаров #Василий Пономарев #Хоккей #Василий Подколзин #Илья Сафонов

Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги

час назад
Александр Плеханов

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России U20 обеспечила себе место в плей-офф на МЧМ-2021. За время группового этапа она победила трех соперников, а единственное поражение случилось в игре с Чехией (0:2). В последней игре Россия победила Швецию (4:3, ОТ). Так прервалась 54-матчевая победная серия шведов на групповых этапах МЧМ.

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Другие достижения сборной России:

  • Россия три раза реализовала большинство за матч против Швеции. Хуснутдинов так забил победный гол в овертайме. До этого была только одна реализация за три игры.
  • В матче против США сборная оборвала серию неудач. До этого Россия проиграла американцам пять матчей подряд. Теперь выиграла со счетом 5:3.
  • Родион Амиров имеет лучшую бомбардирскую статистику среди всех игроков сборной России. Он набрал шесть очков (2+4). У Хуснутдинова на очко меньше.
  • Сборная России забила за групповой этап 16 голов. Это повторение результата из предыдущего сезона. Тогда тоже было 16 шайб, но сборная пропустила на одну меньше (8).

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная России привезла на МЧМ-2021 состав, который пробовался на взрослом уровне. На Кубке Карьяла эта команда трижды победила соперников по Евротуру.

Какими мы теперь знаем этих игроков:

🎹 Василий Подколзин – капитан сборной. Игроки рассказывают, что он идеально помогает партнерам. Еще у Подколзина есть музыкальные таланты, которые он показал перед турниром. Сам Подколзин говорил, что его мама играет на фортепиано. Он год отучился в музыкальной школе – умение сохранилось.

📖 Василий Пономарев постоянно читает. Он взял на МЧМ-2021 чемодан с книгами, а после игры с американцами рассказывал о роли чтения в подготовке: «Прочитал «Шантарам», она мне помогла. После нее прочитал еще «Пикник на обочине», и сейчас еще две книги читаю. Надеюсь, что к концу турнира их закончу».

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👑 Родион Амиров рассказывал в интервью Sport24 о звездной болезни Ярослава Аскарова. Ее все-таки нет, хотя слухи были: «Да я ему не дам словить звездную болезнь! Когда надо, могу его пожурить. У него есть люди, которые не дадут ему зазнаться. Но если где-то что-то будет проскакивать, то мы ему подскажем. Так сказать, на путь истинный наставим».

🥅 Сам Амиров перед турниром тренировал буллиты. В матче с Австрией травму получил Егор Чинахов. Позже он пропустил игру против шведов. Амиров реализовал буллит, который назначили в этом моменте. Потом говорил: «Мой буллит – домашняя заготовка». Россия разгромила Австрию со счетом 7:1. Для Амирова это был первый гол на турнире.

🥊 Илья Сафонов плохо влияет на главных звезд соперников. Перед турниром он столкнулся с канадцем Кирби Даком – тот вылетел до конца МЧМ. Уже во время первого матча Сафонов забросил шайбу в ворота США. В моменте с голом раскрученный вратарь Спенсер Найт сделал ему голевую передачу. После этой шайбы Найта заменил запасной кипер.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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#Василий Подколзин
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