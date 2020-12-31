Что мы узнали о сборной России за четыре матча МЧМ: задумка с буллитом, музыка и книги

Сборная России привезла на МЧМ-2021 состав, который пробовался на взрослом уровне. На Кубке Карьяла эта команда трижды победила соперников по Евротуру.

Какими мы теперь знаем этих игроков:

🎹 Василий Подколзин – капитан сборной. Игроки рассказывают, что он идеально помогает партнерам. Еще у Подколзина есть музыкальные таланты, которые он показал перед турниром. Сам Подколзин говорил, что его мама играет на фортепиано. Он год отучился в музыкальной школе – умение сохранилось.