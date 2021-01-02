Россия U20
МЧМ-2021
Хоккей
Германия U20
Где смотреть матч Россия – Германия
02 января, 12:44
Россия U20 и Германия U20 сыграют в четвертьфинале МЧМ-2021. Игра стартует 2 января в 20:00 по московскому времени.
Первый канал проведет прямую трансляцию матча. «Матч ТВ» покажет остальные четвертьфинальные игры.
Россия заняла второе место в группе B. На групповом этапе она набрала восемь очков. Германия с пятью очками стала третьей в группе А.
Швейцария U20 и Австрия U20 вылетели из турнира.
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые