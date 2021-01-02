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#Россия U20 #МЧМ-2021 #Хоккей #Германия U20

Где смотреть матч Россия – Германия

02 января, 12:44

Keystone Press Agency/Global Look Press

Россия U20 и Германия U20 сыграют в четвертьфинале МЧМ-2021. Игра стартует 2 января в 20:00 по московскому времени.

Первый канал проведет прямую трансляцию матча. «Матч ТВ» покажет остальные четвертьфинальные игры.

Россия заняла второе место в группе B. На групповом этапе она набрала восемь очков. Германия с пятью очками стала третьей в группе А.

Швейцария U20 и Австрия U20 вылетели из турнира.

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