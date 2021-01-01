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Все пары плей-офф МЧМ-2021

01 января, 08:08

Keystone Press Agency/Global Look Press

В Эдмонтоне завершился групповой этап МЧМ-2021. Швейцария и Австрия заняли последние места в группах и не попали в четвертьфинал.

Канада и США – победители групп на МЧМ-2021

Все пары плей-офф:

Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года. Первый канал покажет игру с участием сборной России.

Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени.

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#Финляндия U20
#Чехия U20
#Швеция U20