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Все пары плей-офф МЧМ-2021
01 января, 08:08
В Эдмонтоне завершился групповой этап МЧМ-2021. Швейцария и Австрия заняли последние места в группах и не попали в четвертьфинал.
Канада и США – победители групп на МЧМ-2021
- Россия – Германия, 2 января, 20:00
- Финляндия – Швеция, 2 января, 23:30
- Канада – Чехия, 3 января, 03:00
- США – Словакия, 3 января, 06:30
Матчи плей-офф состоятся 2 и 3 января 2021 года. Первый канал покажет игру с участием сборной России.
Финал МЧМ-2021 состоится 6 января в 05:30 по московскому времени.
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