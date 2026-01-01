Финляндия U20

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Хоккей
Организаторы МЧМ снова отменили матч из-за ковида на турнире. Теперь техническое поражение получила Чехия
#МЧМ-2022
Хоккей
Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
#МЧМ-2021
Хоккей
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
#Тим Штюцле
Хоккей
США – победитель МЧМ-2021 🏆
#США U20
Хоккей
Россия не выигрывает золото МЧМ с 2011 года. Но без медалей оставалась только два раза
#Россия U20
Хоккей
Финляндия обыграла Россию в матче за третье место на МЧМ-2021
#Россия U20
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Финский фанат оскорбил Россию плакатом со словом «рюсся» в прямой трансляции хоккея. Что это значит и как он туда попал?
#МЧМ-2021
Краткие итоги МЧМ-2021. По каждой команде – несколько фактов
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#МЧМ-2021
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Четыре проспекта «Флориды» – медалисты МЧМ. Никто из них еще не играл в НХЛ
#МЧМ-2021
Финляндия праздновала бронзу МЧМ, а рядом стоял одинокий Аскаров
#Ярослав Аскаров
В полуфинале МЧМ будет жеребьевка по рейтингу. Там Россия может сыграть с Канадой
#МЧМ-2021
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