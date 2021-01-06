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#МЧМ-2021 #Девон Леви #Канада U20 #Тревор Зеграс #США U20 #Тим Штюцле #Хоккей #Дилан Козенс #Боуэн Бэйрам #Вилле Хейнола #Финляндия U20

Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021

6 часов назад

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сборная США U20 выиграла МЧМ-2021. Канада заняла второе место, Финляндия – третье.

Уже известна символическая сборная турнира.

Вратарь: Девон Леви (Канада)

Защитники: Боуэн Бэйрам (Канада), Вилле Хейнола (Финляндия)

Форварды: Тревор Зеграс (США), Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия)

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#Канада U20
#Тревор Зеграс
#США U20
#Тим Штюцле
#Хоккей
#Дилан Козенс
#Боуэн Бэйрам
#Вилле Хейнола
#Финляндия U20