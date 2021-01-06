МЧМ-2021
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Дилан Козенс
Тим Штюцле
Боуэн Бэйрам
Вилле Хейнола
США U20
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Финляндия U20
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Три игрока сборной Канады вошли в символическую сборную МЧМ-2021
6 часов назад
Сборная США U20 выиграла МЧМ-2021. Канада заняла второе место, Финляндия – третье.
Уже известна символическая сборная турнира.
Вратарь: Девон Леви (Канада)
Защитники: Боуэн Бэйрам (Канада), Вилле Хейнола (Финляндия)
Форварды: Тревор Зеграс (США), Дилан Козенс (Канада), Тим Штюцле (Германия)
Штюцле – лучший форвард МЧМ-2021
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